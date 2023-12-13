ЕБРР запускает в Центральной Азии программу “Молодежь в бизнесе”

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решает вопросы развития молодежного предпринимательства и занятости в Центральной Азии, запуская семилетнюю программу стоимостью 200 миллионов евро (218 миллионов долларов США). Программа “Молодежь в бизнесе” призвана обеспечить лучший доступ к финансированию и соответствующему обучению молодых предпринимателей в регионе, где до трети населения составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, сообщает ЕБРР.

Программа “Молодежь в бизнесе” в Центральной Азии (YiB CA) будет ориентирована на микро-, малые и средние предприятия (ММСП), возглавляемые или принадлежащие молодым людям в возрасте до 35 лет.

Программа предусматривает кредитование в размере до 200 миллионов евро для 20 финансовых учреждений-партнеров в Центральной Азии и Монголии. Кроме того, целевые нефинансовые услуги для соответствующих требованиям малых предприятий будут предоставляться в рамках программы Банка “Консультации для малого бизнеса”, чтобы помочь развить их предпринимательские навыки посредством обучения, консультационных услуг и создания сетей.

Инвестиции ЕБРР будут дополнены пакетом в размере до 30 миллионов евро, состоящим из грантов и льготного софинансирования для стимулирования инклюзивного кредитования и молодежного предпринимательства.

Ожидается, что первые кредитные соглашения в рамках YiB CA будут включать:

кредит на сумму до 10 миллионов долларов США крупнейшему частному банку Узбекистана Hamkorbank

кредит на сумму до 8 миллионов долларов США казахстанскому банку Shinhan Bank Kazakhstan

кредит на сумму до 4 миллионов долларов США ведущему микрофинансовому банку Монголии Transcapital

заем в размере до 2 миллионов долларов США казахстанской микрофинансовой организации Arnur Credit.

По оценкам ЕБРР, многие молодые люди по всей Центральной Азии обладают сильным предпринимательским мышлением, но очень немногие имеют доступ к равным экономическим возможностям. Только около 10% из них имеют доступ к необходимой подготовке и профессиональному опыту.

Это очень важно для Центральной Азии, где на ММСП приходится почти половина общей занятости и их вклад в региональный ВВП составляет почти 40%.

Грантовая поддержка и льготное финансирование программы предоставляются правительством Казахстана, Фондом содействия развитию малого бизнеса и Европейским союзом.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Центральной Азии. На сегодняшний день Банк предоставил около 19 миллиардов евро в рамках более чем 1000 проектов. ///ЕБРР, 12 декабря 2023 г.