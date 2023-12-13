Региональный директор ПРООН посетила Туркменистан с официальным визитом

Ашхабад, 13 декабря 2023 г. – Г-жа Ивана Живкович, Помощник Генерального секретаря ООН, Помощник Администратора Программы развития ООН (ПРООН) и Региональный директор ПРООН по странам Европы и СНГ, совершила свой первый официальный визит в Туркменистан с 10 по 12 декабря 2023 года для участия в Международном форуме по вопросам мира и устойчивого развития, а также проведения встреч на высоком уровне по обсуждению вопросов стратегического партнерства ПРООН с Туркменистаном.

11 декабря Региональный директор ПРООН встретилась с Его Превосходительством господином Сердаром Бердымухамедовым, Президентом Туркменистана. Обсуждения были сосредоточены на потенциальных областях стратегического партнерства, направленного на содействие инклюзивному и устойчивому росту страны.

“Для меня большая честь встретиться с Его Превосходительством Президентом Туркменистана и выразить свою признательность за крепкое сотрудничество между ПРООН и Правительством в целях оказания поддержки в осуществлении национальной повестки дня в области развития и продвижении совместных усилий в области цифровизации, здравоохранения и изменения климата»”, – отметила Ивана Живкович после встречи.

Региональный Директор, Ивана Живкович выступила перед участниками Международного форума “Диалог – гарантия мира”, организованного в рамках празднования Дня нейтралитета Туркменистана и в поддержку глобальных кампаний по продвижению культуры мира. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей 2023 год Международным годом диалога как гарантии мира, Форум был нацелен на объединение усилий международного сообщества по сохранению и укреплению мира, формированию культуры мира и доверия в международных отношениях, а также продвижению глобального диалога по устойчивому развитию.

“ПРООН остается стратегическим партнером Туркменистана в его стремлении к развитию, миру и стабильности. В условиях беспрецедентных глобальных вызовов жизненно важно использовать развитие как основной инструмент для достижения мира и стабильности», – отметила г-жа Живкович. «В этой связи я горячо приветствую инициативы Туркменистана по продвижению диалога в направлении мира, взаимопонимания и разрешения конфликтов во всем мире”.

В ходе своего пребывания в Туркменистане Ивана Живкович встретилась с высокопоставленными представителями Правительства Туркменистана, в том числе с Заместителем Председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Е.П. г-ном Рашидом Мередовым, Заместителем Председателя Кабинета министров, Е.П. г-ном Нурмухаммедом Аманнепесовым, а также с Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана г-ном Мамметханом Чакыевым. Стороны обсудили перспективы развития страны и возможностей расширения совместных усилий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Региональный Директор ПРООН подчеркнула достижения долгосрочного сотрудничества между ПРООН и Правительством Туркменистана и обсудила возможности дальнейшего развития и укрепления этого партнерства в различных областях, включая демократическое управление, здравоохранение, цифровую трансформацию, образование, окружающую среду и инклюзивное экономическое развитие.

Региональный директор ПРООН также посетила картонно-полиграфический цех № 1 Общества слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ) в Ашхабаде. Мастерская была полностью отремонтирована и переоборудована в рамках проекта ПРООН по расширению возможностей обучения и трудоустройства людей с инвалидностью при финансировании Фонда глобального развития и сотрудничества «Юг-Юг».

Кроме того, г-жа Живкович приняла участие в праздновании Международного дня нейтралитета, который ежегодно отмечается 12 декабря. ///ПРООН Туркменистан, 13 декабря 2023 г.