Предприниматели Казахстана и Туркменистана договорились в 2024 году провести двусторонний бизнес-форум

В первой декаде декабря успешно состоялась вторая за этот год бизнес-миссия делегации Казахстана в Туркменистан. Она была организована Дипломатическим клубом “Астана” при поддержке Посольства Туркменистана в Казахстане.

За четыре рабочих дня бизнес-миссии члены делегации посетили Ашхабад, Мары, Аркадаг, Туркменбаши, где ознакомились с потенциалом туркменских предприятий, представили возможности казахстанского бизнеса, наметили перспективные направления взаимодействия, договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.

Стартовала бизнес-миссия в городе Мары, где делегация посетила предприятие по производству колбасной продукции, кондитерских и молочных изделий и предприятие, специализирующееся на изготовлении обуви из местного сырья. Также казахстанские бизнесмены встретились с представителями Союза промышленников и предпринимателей Марыйского велаята, с которыми обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта, логистики и сельского хозяйства.

Следующим пунктом назначения стал Ашхабад. Там у бизнес-миссии состоялись плодотворные встречи с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана. Туркменская сторона представила возможности местных предприятий, казахстанская делегация ознакомила с работой своих компаний. Стороны выразили однозначную готовность к сотрудничеству, в том числе в таких сферах как образование, сельское хозяйство, информационные технологии и капельное орошение в садоводстве.

Представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана выразили благодарность главе Дипломатического клуба “Астана” Кайырболату Сахметову за организацию этой миссии, признав важность таких событий для укрепления экономических связей между странами. В ходе беседы стороны договорились в 2024 году организовать в Ашхабаде бизнес-форум с участием казахстанского бизнеса. Также была озвучена и поддержана идея о проведении межрегионального бизнес-форума и выставки в туристической зоне Аваза.

В Ашхабаде казахстанская делегация также приняла участие в Международной выставке современных технологий производства продуктов питания Agro Paсk Turkmenistan-2023. Подобные мероприятия традиционно помогают расширить горизонты сотрудничества.

После бизнес-миссия направилась в Аркадаг, где воплощается в жизнь инновационная концепция “умного города”. Здесь уже используются энергосберегающие технологии при строительстве жилых комплексов, “умное” управление социальной инфраструктурой, ведется подготовка к внедрению IT-решений в образовательных учреждениях. Учитывая большой опыт Казахстана в цифровизации, эта сфера также представляется весьма перспективной для развития сотрудничества с Туркменистаном, и возможности казахстанских предприятий были успешно представлены в рамках бизнес-миссии (в частности, в том что касается создания “умных” систем управления инфраструктурой, парковками, трафиком и так далее).

Также предприниматели из Казахстана посетили Государственную товарную сырьевую биржу Туркменистана. Члены делегации обменялись контактами с туркменскими коллегами и выразили интерес к дальнейшему сотрудничеству.

Перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере обсуждались на переговорах в Агентстве транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана. Стороны подчеркнули важность развития транспортных коридоров – авто, железнодорожных и морских – для обеспечения эффективного движения товаров и реализации транзитных возможностей Казахстана и Туркменистана.

Примечательно, что в этом контексте был поднят вопрос развития человеческого капитала, научно-практического сотрудничества. В Казахстане на базе Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) действует морская академия, кроме того, совместно с Массачусетским технологическим институтом планируется создать центр логистики, который будет заниматься исследованиями и разработками в этой области. Университет также открыл магистерские программы по логистике, которые направлены на восстановление и развитие Великого шелкового пути. Представитель КБТУ пригласил Туркменистан присоединится к данному хабу и сотрудничеству в сфере науки, и предложил совместно реализовывать научные проекты.

Тема транспорта и логистики продолжилась и на следующем этапе бизнес-миссии – в городе Туркменбаши, где расположен одноименный Международный морской порт.

Здесь казахстанская делегация посетила судостроительный и судоремонтный завод, а также предприятия по выращиванию овощей, производству пластиковых поддонов. Эти точечные бизнес-визиты предоставили возможность предметно обсудить возможности сотрудничества в важных для обеих стран сферах деятельности.

Как уже отмечалось, это не первая бизнес-миссия Казахстана в Туркменистан. Подобные мероприятия имеют безусловную эффективность, поскольку позволяют предпринимателям больше узнать об экономических и промышленных возможностях обеих стран, наладить непосредственные контакты с потенциальными партнерами, увидеть новые возможности.

Таким образом на практике реализуется курс двух государств на расширение экономического взаимодействия и увеличение взаимной торговли. Более того, укрепление деловых и человеческих контактов создает основу для долгосрочного партнерства Казахстана и Туркменистана в духе взаимного доверия, уважения, понимания и выгоды. ///Дипломатический Клуб «Астана», 13 декабря 2023 г.