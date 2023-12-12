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Иран и Туркменистан выступают за укрепление двусторонних связей, в том числе в области энергетики и транспорта

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Во время телефонного разговора в понедельник, 11 декабря 2023 года, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его туркменский коллега Рашид Мередов подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в различных областях, сообщает министерство иностранных дел Ирана.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних связей, а также некоторые вопросы региональной и международной политики.

Амирабдоллахиан назвал связи между двумя странами братскими, а ирано-туркменскую границу – границей дружбы.

Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость дальнейшего расширения дружественных отношений между Тегераном и Ашхабадом.

Министр иностранных дел Туркменистана, со своей стороны, напомнил о недавних конструктивных переговорах с Амирабдоллахианом, состоявшихся в Москве. (прим.ред. – на полях встречи министров иностранных дел прикаспийских государств).

Он также подчеркнул, что связи между Туркменистаном и Ираном, особенно в энергетической, газовой и транспортной сферах, весьма важны.

Мередов подтвердил готовность Туркменистана к расширению взаимоотношений с Исламской Республикой Иран во всех сферах. ///nCa, 12 декабря 2023 г.

 

 

 

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