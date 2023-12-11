Недавно в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева открылся Клуб ЮНЕСКО под названием «Лекарственные растения Туркменистана – наше здоровье, наше наследие», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

На мероприятии, посвященном запуску Клуба, выступили Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова и ректор вуза Наргозель Муратназарова.

Чинар Рустемова отметила: «Сегодня мы стали свидетелями открытия в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева нового Клуба ­ЮНЕСКО «Лекарственные растения – наше здо­ровье, наше наследие», деятельность которого станет ценным вкладом в успешную реализацию государственной политики, а также внесёт лепту в дальнейшую работу по укреплению и сохранению мира, безопасности, устойчивому развитию и активному продвижению здорового образа жизни во всём мире».

Ректор Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева Наргозель Муратназарова рассказала в своем выступлении о том, что основная задача Клуба состоит в поддержке усилий ЮНЕСКО по сохранению культуры туркменского народа и его богатого историко-культурного наследия, разъяснению и пропаганде среди населения ценных сведений о лекарственных, особенно эндемичных растениях, произрастающих на туркменской земле, их целебных свойствах и неоспоримой научной роли в медицинском наследии.

Ранее Клубы ЮНЕСКО были открыты в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Туркменском сельскохозяйственном институте и Международной академии коневодства имени Аба Аннаева.///nCa, 11 декабря 2023 г.