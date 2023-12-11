Туркменистан – ПРООН: стратегические партнёры в развитии

В дискурсе Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы Правительство уделяет большое внимание укреплению и обогащению содержания двусторонних отношений с авторитетными международными организациями, прежде всего с ООН и её агентствами. За более чем 25-летнее сотрудничество полноправным стратегическим партнёром Правительства Туркменистана в вопросах развития в самых разных областях стала Программа развития ООН (ПРООН). В преддверии рабочего визита в Туркменистан, приуроченного к Международному дню нейтралитета, Ивана Живкович, заместитель Генерального секретаря ООН, заместитель Администратора ПРООН и Региональный директор ПРООН по странам Европы и СНГ дала интервью газете «Нейтральный Туркменистан».

«НТ»: ПРООН в Туркменистане занимает ключевые позиции по вопросам достижения Целей устойчивого развития. Особенно остро сегодня для всех стран стоят вопросы планирования адаптации и смягчения последствий глобального изменения климата. Как стратегические приоритеты ПРООН в этой области согласуются с основными направлениями сотрудничества с Туркменистаном?

– Следуя глобальной инициативе «Climate Promise» ПРООН поддерживает Правительство Туркменистана в выполнении и отчётности по международным климатическим обязательствам. Руководствуясь приоритетами страны, мы поддержали разработку Национальной стратегии по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года и нового Закона Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии».

ПРООН также поддерживает усилия страны по внедрению инновационных водосберегающих технологий орошения в сельскохозяйственном производстве и экологически устойчивого водоснабжения в рамках пилотных проектов в Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах и продвигает комплексный подход к управлению водными ресурсами, обеспечивающий энерго- и водоэффективность. Мы помогаем местным фермерам внедрять умные решения по адаптации, способствующие более эффективному и экологически безопасному использованию земельных ресурсов для повышения сельскохозяйственной производительности.

В контексте наших усилий по адаптации городов к изменяющимся климатическим условиям, ПРООН продолжает в Ашхабаде и «Авазе» инвестировать в продвижение энергоэффективного уличного освещения и более устойчивого транспорта, внедрять решения для сокращения объёма отходов и увеличения переработки. Мы также сотрудничаем с парт­нёрами и местными властями по вопросам городского планирования и повышения национального потенциала в области комплексного, интегрированного и экологически сознательного городского развития в стране.

«НТ»: Разработанная и принятая к исполнению Страновая программа по сотрудничеству между ПРООН и Правительством Туркменистана на 2021–2025 годы ознаменовала качественно новый цикл взаимодействия в развитии общественного здравоохранения. Прокомментируйте инициативы ПРООН в этой области.

– Инвестиции в здравоохранении имеют решающее значение для ускорения выполнения Повестки дня на период до 2030 года, и мы очень признательны Правительству Туркменистана за выделение ресурсов для поддержки этого важного компонента программы ПРООН в стране. ПРООН стремится поддерживать Туркменистан в достижении устойчивых системных изменений и повышении устойчивости к глобальным вызовам, обеспечивая всеобщий охват медицинскими услугами.

ПРООН закупает лабораторные реагенты, лекарства и медицинские препараты, необходимые для профилактики и контроля как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Сейчас лаборатории по всей стране, включая отдалённые регионы, имеют реагенты, расходные материалы и оборудование, чтобы граждане могли получать качественные лабораторные диагностические услуги рядом с местом проживания. Качественные лекарства, включая инсулин и препараты для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей и неврологических заболеваний, постоянно предоставляются в поддержку национальных программ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

В рамках наших усилий по осуществлению контроля за инфекционными заболеваниями ПРООН готова приступить к реализации нового проекта, который станет значительным шагом на пути повышения сотрудничества в области здравоохранения и устойчивых систем здравоохранения в стране и продемонстрирует впечатляющие достижения в привлечении государственных инвестиций в проекты развития не только на региональном, но и на глобальном уровне.

«НТ»: Учитывая преобразующий потенциал цифровых технологий для достижения устойчивого развития, расскажите о позиции ПРООН по этому вопросу и как вы поддерживаете Туркменистан в создании нового цифрового ландшафта в стране.

– В ПРООН мы признаём цент­ральную роль цифровизации в решении насущных проблем, с которыми сталкивается наш мир. Хорошо продуманная цифровая общественная инфраструктура может сделать государственные услуги более доступными для граждан, снизить административные расходы, повысить прозрачность и подотчётность, а также создать благоприятную среду для инноваций и экономического роста.

В Туркменистане ПРООН предлагает глобальные знания и опыт, а также техническую помощь, чтобы помочь в создании надёжной и эффективной цифровой общественной инфраструктуры. В частности, ПРООН активно участвовала в разработке онлайн-системы таможенного оформления Asycuda и в настоящее время поддерживает систему «Единого окна» для импортно-экспортных операций в сотрудничестве с Таможенной службой Туркменистана. Наше сотрудничество с Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана направлено на цифровизацию банковских услуг, чтобы создать основу для получения конкурентных преимуществ за счёт повышения гибкости, скорости и эффективности банковских процессов. В настоящее время мы поддерживаем Туркменистан в разработке собственной системы электронного обмена данными для улучшенного взаи­модействия и предоставления услуг между государственными учреждениями, содействуя более эффективному и прозрачному государственному управлению и созданию основы для будущего электронного управления страны.

«НТ»: Расширение прав и возможностей женщин и девочек лежит в основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Каковы здесь стратегические приоритеты ПРООН?

– В ПРООН мы стремимся содействовать усилиям по предоставлению равных возможностей для каждой женщины и девочки и устранению правовых, социальных и экономических барьеров на пути их развития. Стратегия ­ПРООН гендерного равенства на 2022–2025 годы служит основой для выполнения этих обязательств. В 2020 году Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и ПРООН поддержали страны Центральной Азии в создании Диалога женщин стран Центральной Азии. Для расширения возможностей образования и трудоустройства для женщин и девочек наш Страновой офис в Туркменистане организовывает обучающие и сетевые мероприятия по различным темам, включая STEM (наука, технология, инженерия и математика), климатически устойчивое сельское хозяйство, предпринимательство, инновации и цифровизацию.

«НТ»: 12 декабря Туркменистан и всё мировое сообщество отмечают Международный день нейтралитета. Что вы хотели бы пожелать Туркменистану на пути к устойчивому развитию?

– От имени Программы развития ООН я хотела бы поздравить Правительство и народ Туркменистана с 28-й годовщиной постоянного нейтрального статуса, который позволяет стране вносить свой вклад в установление дружеских и взаимовыгодных отношений между странами региона и за его пределами. Перед лицом беспрецедентных глобальных вызовов и периода глубокой неопределённости статус постоянного нейтралитета Туркменистана приобретает ещё большее значение в обеспечении мира, стабильности и процветания во всём мире. В связи с этим я хотела бы подчеркнуть своевременность и актуальность Международного форума «Диалог – гарантия мира», который будет проходить в Ашхабаде и на который я имела честь быть приглашённой выступить от имени ПРООН.

Я выражаю искреннюю признательность Правительству Туркменистана за неизменное доверие и уверенность в ПРООН как стратегическому партнёру, что привело к значительному росту нашего сотрудничества и успешной реализации наших совместных целей в области развития в Туркменистане.

Пользуясь случаем, желаю всем жителям Туркменистана процветания, крепкого здоровья и счастья! ///Первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 9 декабря 2023 г.