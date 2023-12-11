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РЦПДЦА и Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом совместно организовали учебный курс по современным методам оценки угроз и рисков для туркменских чиновников

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7-8 декабря 2023 года РЦПДЦА и Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) организовали учебный курс по современным методам оценки угроз и рисков для туркменских должностных лиц в Ашхабаде. Это было заключительное мероприятие серии учебных курсов, организованных в рамках Сети раннего предупреждения по борьбе с терроризмом для Центральной Азии в различных столицах региона в течение последних нескольких недель. 

Учебный курс был разработан, чтобы помочь оценить угрозы и расставить приоритеты, проанализировать их причины и следствия, а также разработать политику адекватного реагирования. Важная часть учебных программ была посвящена систематизации и использованию показателей для мониторинга ситуации в Центральной Азии и Афганистане.

В учебном курсе приняли участие более 50 представителей государственных учреждений и организаций гражданского общества государств Центральной Азии, а также независимые эксперты. Ожидается, что те, кто принял участие в курсе, будут лучше подготовлены к тому, чтобы внести свой вклад в Сеть раннего предупреждения.   

Учебный курс, организованный при поддержке Целевого фонда Организации Объединенных Наций для мира и развития (UNPDF), был проведен в рамках совместного проекта UNOCT/РЦПДЦА ООН “На пути к всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии – фаза IV” и основан на Совместном плане действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. ///РЦПДЦА ООН, 9 декабря 2023 г.

 

 

 

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