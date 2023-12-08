Региональный директор ПРООН посетит Туркменистан с трехдневным официальным визитом

Г-жа Ивана Живкович, Заместитель Генерального секретаря ООН, Заместитель Администратора Программы развития ООН и Региональный директор ПРООН по странам Европы и СНГ, с 10 по 12 декабря 2023 г. совершит свой первый официальный визит в Туркменистан.

По приглашению Правительства Туркменистана г-жа Живкович примет участие в Международном форуме “Диалог как гарантия мира”, который состоится 11 декабря 2023 года в Ашхабаде, и выступит с заявлением от имени Программы развития Организации Объединенных Наций.

Находясь в стране, г-жа Живкович проведет встречи с высокопоставленными представителями Правительства для обсуждения перспектив развития страны и возможностей углубления давнего стратегического сотрудничества, направленного на решение приоритетных задач национального развития, таких как улучшение общественного здравоохранения, цифровая трансформация и социальная защита.

Во время своего визита в Туркменистан г-жа Живкович посетит национальные медицинские учреждения, поддерживаемые ПРООН, и передаст Министерству здравоохранения и медицинской промышленности передовую мобильную ПЦР-лабораторию. Эта лаборатория позволит повысить эффективность системы здравоохранения страны за счет расширения возможностей и охвата диагностики.

Региональный директор ПРООН также посетит картонажно-полиграфический цех Общества слепых и глухих Туркменистана, отремонтированный и обновленный в результате совместной инициативы по расширению прав и возможностей людей с ограниченными возможностями посредством профессионального обучения и расширения возможностей трудоустройства.

Кроме того, г-жа Живкович встретится с представителями ООН и другими партнерами по развитию и примет участие в праздновании Международного дня Нейтралитета – 12 декабря. ///ПРООН Туркменистан, 8 декабря