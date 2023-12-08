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ПРООН организовала ознакомительную поездку для туркменских специалистов в Грузию по изучению опыта создания Национального превентивного механизма

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При поддержке ПРООН делегация Туркменистана, в состав которой вошли Омбудсмен, заместитель министра внутренних дел, член парламентского комитета по правам человека, старшие специалисты Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры и Аппарата Омбудсмена, совершила рабочий визит в Тбилиси с 30 ноября по 2 декабря 2023 года для изучения грузинского опыта создания Национального превентивного механизма (НПМ).

Во время визита делегация провела рабочие встречи с ключевыми государственными учреждениями Грузии, занимающимися НПМ, включая Министерство внутренних дел, органы прокуратуры, Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты, а также Специальную следственную службу. В ходе визита делегация также встретилась с заместителями народного защитника, а также с членами и представителями НПМ Грузии.

Туркменистан ратифицировал Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в июне 1999 года. Во время четвертого цикла Универсального периодического обзора в 2023 году (УПО 2023) Туркменистан получил рекомендации по ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ФПКПП) и создании НПМ, которые также были рекомендованы в УПО 2018.

ФПКПП требует, чтобы государства-участники гарантировали функциональную независимость национальных превентивных механизмов, а также независимость их персонала. Национальный план действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы предусматривает реформу пенитенциарной системы, включая изучение создания НПМ.

Представительство ПРООН в Грузии содействовало координации визита делегации Туркменистана в Грузию.

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Визит был организован в рамках проекта «Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана», реализуемого ПРООН в Туркменистане совместно с Аппаратом Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане.

Проект направлен на совершенствование системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем реформирования национального законодательства в соответствии с международными обязательствами Туркменистана в области прав человека, а также повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена. ///ПРООН Туркменистан, 6 декабря 2023 г.

 

 

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