News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству  – Стороны наметили повестку двухстороннего взаимодействия на ближайшую перспективу

В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству  – Стороны наметили повестку двухстороннего взаимодействия на ближайшую перспективу

By

В 7-м заседании Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Ашхабаде 6 декабря, приняли участие руководители ведущих министерств и ведомств Туркменистана и делегация Турции во главе с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Сопредседателем с туркменской стороны выступил вице-премьер Батыр Атдаев.

В ряду актуальных направлений туркмено-турецкого сотрудничества были обозначены торговля, экономика и инвестиции, банковское дело, энергетика, транспорт и логистика, промышленность и технологии, образование и наука, здравоохранение, культура и туризм, охрана природы и градостроительство, сельское хозяйство, спорт.

По результатам заседания Комиссии подписан итоговый протокол.

К протоколу прилагается План действия работы Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, состоящий из 88 пунктов, сообщил в соцсетях Джевдет Йылмаз.

В соответствии с планом действий, стороны определили повестку двухсторонней работу, которая включает следующие пункты:

  • Организация заседания торговой рабочей группы,
  • Начало переговоров о создании Совместной таможенной комиссии,
  • Внесение изменений в Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций
  • Проведение заседания Совместной комиссии по наземному транспорту
  • Сотрудничество в проектах по доставке туркменского газа в Турцию и на международные рынки через Турцию
  • Укрепление правовой базы сотрудничества.

///nCa, 7 декабря 2023 г.

 

Related posts:

  1. В Москве состоялось заседание совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
  2. В Ашхабаде открывается выставка экспортных товаров Турецкой Республики – параллельно пройдут бизнес-форум и заседание туркмено-турецкой экономической комиссии
  3. В декабре в Москве состоится заседание совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
  4. Сопредседатели Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили ключевые аспекты двусторонних связей
  5. В Душанбе состоялось очередное заседание Совместной туркмено-таджикской Межправительственной комиссии
  6. В Бухаресте состоялось заседание Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере
  7. Олимпийские комитеты Туркменистана и России наметили планы по сотрудничеству на ближайшую перспективу
  8. Туркменистан и Словения проведут заседание межправительственной комиссии, рассматривают возможность визитов на высшем уровне
  9. Заседание Туркмено-Иранской Межправкомиссии завершилось подписанием трех документов, в том числе по проектам в области электроэнергетики и транспорта – Туркменистан готов увеличить экспорт газа в Иран
  10. Состоялось третье заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan