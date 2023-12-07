В 7-м заседании Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Ашхабаде 6 декабря, приняли участие руководители ведущих министерств и ведомств Туркменистана и делегация Турции во главе с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Сопредседателем с туркменской стороны выступил вице-премьер Батыр Атдаев.

В ряду актуальных направлений туркмено-турецкого сотрудничества были обозначены торговля, экономика и инвестиции, банковское дело, энергетика, транспорт и логистика, промышленность и технологии, образование и наука, здравоохранение, культура и туризм, охрана природы и градостроительство, сельское хозяйство, спорт.

По результатам заседания Комиссии подписан итоговый протокол.

К протоколу прилагается План действия работы Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, состоящий из 88 пунктов, сообщил в соцсетях Джевдет Йылмаз.

В соответствии с планом действий, стороны определили повестку двухсторонней работу, которая включает следующие пункты:

Организация заседания торговой рабочей группы,

Начало переговоров о создании Совместной таможенной комиссии,

Внесение изменений в Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций

Проведение заседания Совместной комиссии по наземному транспорту

Сотрудничество в проектах по доставке туркменского газа в Турцию и на международные рынки через Турцию

Укрепление правовой базы сотрудничества.

///nCa, 7 декабря 2023 г.