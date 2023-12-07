Туркменские авиалинии запускают рейсы из Татарстана в Таиланд со стыковкой в Ашхабаде

С 22 декабря 2023 года Авиакомпания «Туркменистан» запускает пассажирские рейсы по маршруту Казань (Татарстан, Россия) – Ашхабад – Бангкок (Таиланд), сообщает туркменский авиаперевозчик.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по субботам и воскресеньям.

В стоимость билета включено:

-перелет

-багаж 25 кг

-полноценное горячее питание на всех участках маршрута

Приблизительное время в пути с учетом стыковки – около 13 часов.

Приобрести билет можно на сайте Генерального Агента в Российской Федерации https://turkmenistanairlines.ru или отправив заявку на электронную почту avia@itmgroup.ru .

///nCa, 7 декабря 2023 г.