В Ашхабаде состоялся туркмено-американский бизнес-форум

Во вторник, 5 декабря, в Ашхабаде в формате «круглого стола» состоялся 10-й Туркмено-американский бизнес-форум.

С американской стороны в работе бизнес-форума приняла участие возглавляемая исполнительным директором Делового совета «Туркменистан–США» Эриком Стюартом. В состав делегации вошли руководители и представители известных компаний, в том числе «Case New Holland Industrial», «Climate Compass LLC», «Honeywell», «John Deere», «Palo Alto Networks», «Visa», «Westport Trading Europe Ltd».

В повестку дня встречи вошло обсуждение приоритетных направлений партнёрства – это энергетический сектор, транспорт и связь, агропромышленный комплекс, область высоких технологий, инвестиционная сфера.

В ходе форума отмечалось наличие многообещающих возможностей сотрудничества в области возобновляемой энергетики в свете предпринимаемых Туркменистаном шагов по решению актуальных экологических задач в национальном, региональном и глобальном измерении.

На полях форума прошел ряд двусторонних встреч на уровне руководителей ряда отраслевых структур с американскими партнёрами. В ходе дискуссий были обговорены перспективы взаимодействия в промышленном, нефтегазовом и транспортно-коммуникационном секторах, в электроэнергетике, финансово-банковской сфере, торговле, сельском хозяйстве, экологии и др.

Одним из итогов совместного бизнес-форума стало подписание Меморандума о взаимопонимании между компанией «Case New Holland Industrial» и туркменскими предпринимателями.

В Туркменистане зарегистрировано 180 инвестиционных проектов из США, рассказал зампредседателя кабмина Батыр Атдаев

Инвестиции компаний США в Туркменистане достигли $3,3 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров республики Батыр Атдаев, передает ТАСС.

“На сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 180 проектов с участием американских компаний общей стоимостью $3,3 млрд. В первую очередь [это проекты компаний] Boeing, General Electric, John Deere и другие”, – сказал премьер, выступая на бизнес-форуме “США – Туркмения” в Ашхабаде.

Атдаев отметил, что товарооборот между США и Туркменией в 2022 году составил $38,7 млн, за 10 месяцев 2023 года – $65,12 млн, что более чем в два раза превышает соответствующий период прошлого года.

По его словам, основную часть товаров экспортируемых из Туркменистана в США составляет продукция нефтегазового комплекса и химической промышленности. Туркмения в основном импортирует оборудование и механизмы, изделия металлообработки, транспортные средства и запасные части к ним, а также продукты питания.

“В то же время мы видим большое будущее в привлечении американских инвестиций и технологий для создания научных и инновационных производств в Туркменистане”, – добавил Атдаев.

VISA предложила Туркменистану сотрудничество в развитии безналичных платежей

Платежная система VISA предложила Туркменистану сотрудничество в развитии безналичных платежей. Об этом сообщила глава департамента компании по работе с правительствами Жанна Дисенбина, передает ТАСС.

“Мы приглашаем Туркменистан к сотрудничеству в сфере развития безналичных платежей. Мы хотели бы увеличить число клиентов, пользующихся цифровыми услугами, предоставляя высокотехнологичные решения, ресурсы, POS-терминалы для проведения платежей и предоставляя возможности для проведения платежей между субъектами через систему VISA, при этом чтобы платежи осуществлялись не только внутри страны, но и за рубежом”, – сказала она на бизнес-форуме “США – Туркменистан”, который прошел во вторник в Ашхабаде.

///nCa, 6 декабря 2023 г.