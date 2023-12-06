Туркменистан: Конкурс по вопросам изменения климата был проведен в Дашогузе

2 декабря 2023 года в г. Дашогуз состоялся Экологический брейн-ринг среди молодежи, организованный совместно Представительством Программы развития ООН (ПРООН) в Туркменистане и проектом USAID по содействие развитию молодежи (YDA). Конкурс проводился в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

В конкурсе приняли участие 8 команд, представленные различными образовательными учреждениями Дашогузского велаята, среди которых Туркменский сельскохозяйственный институт, Дашогузская агропромышленная средняя профессиональная школа, Педагогическая школа им. Б. Сейтакова, Средняя школа №1 города Дашогуз, сборная команда хякимликов этрапа Рухубелент и С. Туркменбаши, местные НПО и представители гражданского общества Дашогузского велаята.

Поскольку проблемы утилизации и переработки мусора, загрязнения воздуха и воды, а также глобального потепления зачастую являются предметом обсуждения на международных конференциях и встречах, то организаторы решили провести интеллектуальную игру среди молодежи с целью повышения уровня осведомленности и знаний по экологическим вопросам, связанным с Аральским кризисом, изменением климата, охраной и восстановлением природных ресурсов и биоразнообразия, а также с целью поощрения к активному участию в защите окружающей среды.

«Подобные инициативы содействуют формированию экологического сознания и изменению поведения в пользу окружающей среды,» – отметила Юсупова Юлдуз, преподавательница средней школы №1.

Конкурс проходил в формате интеллектуальной игры, в которой команды соревновались в знаниях, логике, скорости и командной работе. В ходе подготовки и проведения игры участники ознакомились с особо охраняемыми природными территориями Дашогузского велаята, растениями и животными, занесенными в Красную книгу Туркменистана и с последствиями антропогенного воздействия и влияния изменения климата на природу.

«Я очень рад и горд, что принял участие в этом конкурсе. Это был очень интересный и полезный опыт для меня. Мы соревновались с достойными противниками из других команд, и смогли одержать победу,» – с гордостью отметил Алтыев Гуванч, капитан команды победителей Дашогузской Агропромышленной средней профессиональной школы.

Победители конкурса были награждены призами и сувенирами. ///ПРООН Туркменистан