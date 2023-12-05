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Казахстан выступает за создание механизма контроля над вооружениями в каспийском бассейне

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О необходимости создания механизма контроля над вооружениями в бассейне Каспийского моря заявил Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи министров иностранных дел прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Россия, Туркменистан, Казахстан) в Москве, 5 декабря.

«Глава МИД РК также отметил, что Казахстан исходит из необходимости создания механизма контроля над вооружениями в каспийском бассейне, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественный и качественный пределы», – сообщает МИД Казахстана.

По итогам московской встречи принято заявление министров, в котором отмечена необходимость активизации переговорного процесса в целях завершения согласования проекта пятистороннего договора о согласованных мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море. ///nCa, 5 декабря 2023 г. (фото – МИД Казахстана) 

 

 

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