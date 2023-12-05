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25 млн. кубометров туркменского газа ежесуточно могут полностью удовлетворить потребности шести электростанций, заявило Министерство электроэнергетики Ирака

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Ирак намерен импортировать из Туркменистана 25 миллионов кубометров газа ежесуточно, этого объема достаточно, чтобы на 100% удовлетворить потребности шести электростанций.

Об этом в интервью Иракскому информационному агентству (INA) заявил генеральный директор министерства электроэнергетики Ирака по производству электроэнергии в центральном регионе страны Али Ахмед.

«В соответствии с указаниями премьер-министра Мухаммеда Шиа’ас-Судани была сформирована делегация во главе с министром энергетики Зиядом Али Фаделем для проведения переговоров с компанией “Туркменгаз” об импорте дополнительных объемов природного газа через Иран в объеме  около 25 миллионов кубометров в день», – сообщил чиновник.

«Эти объемы предназначены для удовлетворения растущей потребности в электроэнергии», – пояснил он.

По словам представителя Министерства электроэнергетики, туркменским газом будут обеспечены станции Мансурия, Аль-Садр и Бисмайя, а также станция на юге Багдада, и станции Аль-Кудс и Аль-Таджи.

В начале ноября в Ашхабаде состоялись переговоры между иракской делегацией во главе с министром электроэнергетики Зиад Али Фаделем и руководством Государственного Концерна «Туркменгаз». По итогам  встречи подписан Протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в  Ирак.

Согласно протоколу, сроком на 5 лет ежегодно 9 миллиардов кубометров туркменского природного газа по схеме SWAP будет транспортироваться через Иран в Ирак. ///nCa, 5 декабря 2023 г.

 

 

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