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В январе 2024 года состоится второй Туркмено-Российский деловой форум

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В ходе визита в Москву, 4 декабря вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

Стороны рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде 10 октября 2023 года, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам подготовки к 13-му заседанию МПК и второму Туркмено-Российскому деловому форуму, запланированным к проведению в Туркменистане в январе 2024 года.

Ранее, в этот же день, Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава МИД Туркменистана находится в столице РФ для участия в заседании министров иностранных дел прикаспийских стран, намеченного на 5 декабря. ///nCa, 4 декабря 2023 г. (фото – официальный вебсайт правительства РФ)

 

 

 

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