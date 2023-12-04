Туркменистан и Россия подтверждают настрой на дальнейшее стратегическое партнерство

4 декабря «на полях» встречи министров иностранных дел прикаспийских государств состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, сообщает МИД России.

Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов, а также взаимодействие на международных площадках.

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства и развитие многопланового сотрудничества Москвы и Ашхабада.

«Высоко ценим наше стратегическое партнерство. Межправительственная комиссии по экономическому сотрудничеству работает динамично. Ведётся подготовка к её очередному заседанию. К нему будет приурочен бизнес-форум», – заявил Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул настроенность на всемерное взаимодействие в сфере реализации культурных и образовательных проектов.

Он выделил флагманские проекты туркмено-российского партнерства– создание Российско-туркменистанского университета и строительство нового здания Государственного Русского драматического театра, сооружение дополнительного корпуса для школы имени А.С.Пушкина.

Лавров отметил совпадение позиций Туркменистана и России на международных площадка, в том числе, в ООН, в рамках «каспийской пятёрки».

Глава РФ сообщил, что российская делегация примет участие в очередном заседание Группы друзей нейтралитета, которое состоится в Ашхабаде 11 декабря.

«Мы также отмечаем высокую динамику политико-дипломатического взаимодействия между двумя государствами. ООН и другие международные площадки являются теми платформами для Туркменистана и России, где достаточно тесно и результативно совместно работают над серьезными важными проблемами, которые сегодня стоят в глобальной повестке дня», – отметил Рашид Мередов.

«Безусловно, одним из важных таких механизмов межгосударственного взаимодействия является и наша межправительственная комиссия. Встречаясь в рамках комиссии, обсуждая вопросы развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей, мы стараемся делать все самое необходимое для продвижения того сотрудничества, которое Туркменистан и Россия накопили за десятилетия. Поэтому на этом треке будем наращивать потенциал нашего двухстороннего партнерства», – сказал руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана. ///nCa, 4 декабря 2023 г.