Россия с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана – Путин

Сегодня, 4 декабря 2023 года, Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев вручил верительные грамоты Президенту РФ Владимиру Путину.

Церемония вручения верительных грамот у 21 вновь прибывшего посла иностранных государств состоялась традиционно в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

После церемонии, Президент Путин по традиции выступил с речью, кратко характеризуя отношения России с каждым представляемым государством.

Ниже приводим фрагмент из выступления, касающийся туркмено-российских отношений:

«Активно развивается многоплановое сотрудничество с дружественным Туркменистаном.

Политические и экономические связи гармонично дополняются широким спектром контактов по линии парламентов, регионов и общественности.

В гуманитарной сфере упомяну создание Российско-туркменского университета и строительство в Ашхабаде нового здания Государственного русского драматического театра и дополнительного корпуса совместной общеобразовательной школы имени Пушкина.

Россия с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана. И мы готовы к продолжению плодотворного взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в СНГ, в рамках каспийской «пятерки» и формата «Центральная Азия плюс Россия». ///nCa, 5 декабря 2023 г.