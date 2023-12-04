Экологическая солидарность – Страны Центральной Азии настроены на совместное решение экологических проблем

Правительства стран Центральной Азии полны решимости совместно решать экологические проблемы, что было продемонстрировано на встрече высокого уровня «Солидарность и единство перед вызовами тройного планетарного кризиса», организованной на полях COP28 в Дубае.

Как сообщает Региональный Экологический Центр Центральной Азии, во встрече приняли участие министры стран Центральной Азии по вопросам экологии и окружающей среды. Мероприятие организовано Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

Проблема тройного планетарного кризиса включает утрату биоразнообразия, загрязнение отходами и изменение климата. И страны Центральной Азии также могут столкнуться с этими вызовами.

Эксперты прогнозируют катастрофические последствия для Центральноазиатского региона, если рост температуры на фоне климатических изменений продолжится теми же темпами. В этом случае обеспеченность водой на душу населения снизится на 25%, а урожайность сельскохозяйственных культур – на 40 %.

Одним из примеров последствий тройного планетарного кризиса для стран ЦА стала трагедия Аральского моря.

Годовой объем пыльных бурь, поднимающихся со дна высохшего Арала, достигает 100 миллионов тонн и распространяется на расстоянии до 1000 километров.

Аральское море стало ярким примером трансграничной экологической проблемы, подчёркивающей необходимость конструктивного диалога, основанного на доверии и сотрудничестве.

Государства Центральной Азии уже предприняли определенные шаги в противостоянии климатическим вызовам. Страны присоединились к Парижскому соглашению и приняли обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Казахстан, решая проблемы опустынивания, деградации земель, снижения биоразнообразия, сокращения парниковых газов, страна высаживает 2 миллиарда деревьев. Создана масштабная сеть особо охраняемых природных территорий, площадь которых составляет 10.7% от площади страны.

В Кыргызстане рост температуры приводит к негативным явлениям, таким как засуха, нехарактерные колебания температурных режимов для времен года, а также таянию ледников. Кыргызская Республика имеет развитое современное оледенение, и все горные хребты имеют очаги воздействия изменения климата.

Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов призвал страны Центральной Азии объединится для озвучивания своей позиции, интересов и идей региона на различных международных площадках ООН.

По его словам, на текущей Конференции COP28 странам ЦА необходимо включиться в механизм недавно учрежденного фонда по компенсации потерь и ущерба. Это хороший инструмент, который может позволить привлечь финансовые ресурсы в регион для компенсации ущерба от изменений климата. Для этого странам ЦА необходимо выступить консолидировано и быть заметными в озвучивании проблем региона.

На встрече также отмечалось, что доля Центральноазиатского региона в глобальном парниковом эффекте незначительна, вероятно составляет ноль целых сотых, но регион страдает от глобального потепления. В финансовом отношении фонд компенсации потерь и ущерба может стать хорошей поддержкой на пути к устойчивому климатическому развитию региона.

В свою очередь исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафар Махмудов заметил, что РЭЦЦА готов реализовать инициативу по созданию Центральноазиатской переговорной группы для участия в переговорных процессах Конференции Сторон РКИК ООН. Он выразил надежду, что такая группа уже будет работать на переговорных процессах на следующей 29-ой Конференции Сторон РКИК ООН

Павильон стран Центральной Азии «5 стран – 1 регион – 1 голос» организован Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в сотрудничестве с правительствами стран ЦА при финансовой поддержке GIZ, ОБСЕ, Всемирного банка, ЮСАИД, Европейского Союза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. ///nCa, 4 декабря 2023 г.