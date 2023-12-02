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Выступление Президента Туркменистана на Всемирном климатическом саммите COP-28 в ОАЭ

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Ключевые заявления:

  • Туркменистан официально заявляет о своем присоединении к Глобальному метановому обязательству.
  • Меморандум о взаимопонимании с ЮНЕП является серьезной правовой предпосылкой для предметного рассмотрения вопроса об открытии в Туркменистане Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.
  • Туркменистан приветствует Декларацию по климату и здоровью
  • Туркменистан всецело поддерживает Эмиратскую Декларацию об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и борьбе с изменением климата.
  • Туркменистан готов поддержать Инициативу о создании Коалиции COP28 за многоуровневое партнерство с высокими амбициями по борьбе с изменением климата.

Уважаемый Председатель, Уважаемые главы государств и правительств, Дамы и господа,

Прежде всего, позвольте выразить признательность руководству и Правительству Объединенных Арабских Эмиратов за теплое гостеприимство и созданные условия для продуктивной работы.

Туркменистан рассматривает участие в нынешней Конференции как этапное событие в продвижении своей международной стратегии по проблематике изменения климата. Определяющим в ней является обеспечение преемственности и последовательности в претворении в жизнь инициатив, выдвинутых нашей страной, начиная с Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20, последующих крупных форумов, и сегодняшних усилий Туркменистана.

Принятая в 2012 году Национальная стратегия по изменению климата стала отправной точкой на пути полноценной вовлеченности Туркменистана в глобальную климатическую повестку.

Следующим логическим шагом стало присоединение нашей страны к Парижскому соглашению по климату. В 2019 году в этой связи была утверждена новая редакция Национальной стратегии по изменению климата. Документ носит инклюзивный характер и включает в себя расширенный список мероприятий по адаптации практически всех ключевых отраслей экономики и социальной сферы к новым требованиям.

Особое внимание уделяется топливно-энергетическому комплексу, где выполняется большая работа по снижению выбросов путем увеличения объемов утилизации попутного нефтяного газа и снижения потерь природного газа при его транспортировке.

Как ответственное государство Туркменистан осознает необходимость продолжения целенаправленной работы на международном и национальном уровнях, призванной обеспечить дальнейший прогресс в борьбе с изменением климата и его последствиями. Одним из его важнейших аспектов является вклад нашей страны в международные усилия по сокращению выбросов метана.

Как известно, на 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго Туркменистан заявил о поддержке новой инициативы по Глобальному метановому обязательству и выразил заинтересованность в детальном изучении документа и участии в его реализации.

С учетом рекомендаций Рамочной конвенции ООН по изменению климата и при активной поддержке Программы Развития ООН наша страна подготовила и в мае 2022 года утвердила Определяемый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату. Этот стратегический документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20 процентов в 2030 году относительно уровня 2010 года.

Сегодня с этой высокой трибуны Туркменистан официально заявляет о своем присоединении к Глобальному метановому обязательству. Одновременно с этим Туркменистан продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государствами-партнёрами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на выполнения условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства.

В контексте широкого международного сотрудничества по решению климатических проблем в Центральной Азии, продвигаемого нашей страной на протяжении многих лет, следует отметить важность подписания 13 ноября этого года Меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для разработки региональных программ, направленных на передачу климатических технологий в Туркменистан и государства Центральной Азии.

Рассматриваем этот документ в качестве первого шага и серьезной правовой предпосылки для предметного рассмотрения вопроса об открытии в Туркменистане Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Таким образом, инициатива Туркменистана о создании специализированного центра ООН для региона почти с 80-ти миллионным населением, обладающего уникальными природными ресурсами и биоразнообразием, и, одновременно, находящегося в зоне серьёзных экологических рисков, сегодня обретает реальные перспективы.

Будучи всецело приверженным продолжению многостороннего сотрудничества в рамках глобальных климатических инициатив, Туркменистан приветствует предлагаемую Декларацию по климату и здоровью и считает важным поддержать Декларацию для подтверждения нашей общей решимости и единства в вопросах здравоохранения при реализации Парижского соглашения.

Учитывая исключительную значимость влияния климатических изменений в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности, Туркменистан всецело поддерживает Эмиратскую Декларацию об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и борьбе с изменением климата.

Признавая важность координации между национальными и субнациональными правительствами в области борьбы с изменением климата Туркменистан готов поддержать Инициативу о создании Коалиции COP28 за многоуровневое партнерство с высокими амбициями по борьбе с изменением климата.

Готовы и в дальнейшем укреплять сотрудничество на региональном и глобальном уровнях в сферах сельского хозяйства, экологии, энергетики, финансов, здравоохранения со всеми заинтересованными сторонами для достижения целей Эмиратской Декларации с учетом национальных интересов Туркменистана.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы. 

///nCa, 2 декабря 2023 г.

 

 

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