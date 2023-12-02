Туркменские и афганские железнодорожники создадут совместный комитет

1 декабря состоялась встреча афганской делегации во главе с Генеральным директором железнодорожного управления Афганистана Бахт Рахман Шарафатом с главой агентства «Туркмендемирёллары» («Туркменские железные дороги») Азатом Атамырадовым.

Как сообщает пресс-служба железнодорожного управления Афганистана (Afghanistan Railway Authority) в ходе встречи стороны подробно обсудили двустороннее сотрудничество в области железнодорожного транспорта.

Шарафат, выразив благодарность за сотрудничество туркменской стране, указал на необходимость усовершенствования обслуживания в афганских сухих портах Тургунди и Акина, поскольку увеличение железнодорожных перевозок между Афганистаном и Туркменистаном выгодно обеим странам.

В ходе заседания было принято решение о формировании туркмено-афганского комитета по железнодорожному транспорту, куда войдут представители железнодорожных ведомств.

Комитет создается для дальнейшего укрепления координации между двумя странами и будет встречаться ежемесячно.

Также было решено, что туркменская техническая делегация посетит Афганистан и вместе с афганской технической командой осмотрит трассу Андхой-Шиберган и Тургунди-Герат. В будущем будет подготовлен план ее строительства.

Кроме того, туркменская сторона выразила готовность принять афганских студентов, обучающихся в области железнодорожного транспорта. В скором времени, туркменская сторона проинформирует афганскую о времени обучения и количестве принимаемых студентов.

В настоящее время железнодорожные сети Афганистана подключены к железнодорожной системе Туркменистана через два пункта – Тургунди и Акину. ///nCa, 2 декабря 2023 г.