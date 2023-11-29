Туркменистан и Китай подписали межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении

29 ноября 2023 года в Ашхабаде состоялось 6-ое заседание Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает МИД Туркменистана.
Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, делегацию КНР – Член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК, Вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян.
Сопредседатели межправительственного комитета подчеркнули, что главным фактором эффективного и всестороннего развития туркмено-китайских отношений служит открытый, доверительный, конструктивный и дружеский диалог, сложившийся на высшем государственном уровне.
Стороны также отметили, что за прошедший период со времени 5-го заседания, состоявшегося в ноябре 2021 года в формате онлайн, совместными усилиями реализовываются достигнутые договорённости между лидерами двух стран. В целях расширения и укрепления туркмено-китайских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах также выполнены согласованные сторонами многие задачи по итогам заседания Комитета.
Сотрудничество в области энергетики и в транспортно-логистической сфере были обозначены в качестве приоритетных направлений двустороннего взаимодействия.
Участники заседания высказали единое мнение о необходимости наращивания туркмено-китайского партнерства в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, инфраструктура, сельское хозяйство, а также создании благоприятного делового климата для предпринимателей двух стран, для обмена научными и технологическими достижениями и расширения культурно-гуманитарных связей.
Было констатировано наличие большого потенциала у Туркменистана и КНР для развития сотрудничества в технологической сфере, нахождения новых возможностей для содействия устойчивому развитию экономик двух стран.
В ходе заседания была подтверждена обоюдная готовность усилить контакты сторон в области торговли, энергетики, транспорта и логистики, культуры, образования, науки и высоких технологий.
По итогам заседания были подписаны следующие документы:
-Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении;
-Меморандум о взаимопонимании между Академией Наук Туркменистана и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики об углублении научно-технического сотрудничества;
-Протокол 6-го заседания Туркмено-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству. ///nCa, 29 ноября 2023 г.