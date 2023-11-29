Более миллиона мест в турецких отелях сертифицированы на предмет устойчивого развития

Согласно данным, опубликованным Министерством культуры и туризма Турции к началу Всемирной туристической выставки World Travel Market в Лондоне, более миллиона гостиничных мест в Турции получили сертификаты и подтверждения соответствия требованиям устойчивого туризма. В рамках Национальной программы устойчивого туризма Турции более 7 500 отелей, рассчитанных на 1 044 189 мест, получили сертификаты и подтверждения устойчивого туризма. Процесс сертификации является неотъемлемой частью турецкой программы, разработанной совместно с Глобальным советом по устойчивому туризму, соглашение с которым Турция первой в мире подписала на государственном уровне.

В первый день Всемирной туристской выставки, проходящей в Лондоне, выступил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой: «За период с января по сентябрь 2023 года количество туристов, прибывших в Турцию, составило 45 230 069 человек, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Великобритания — один из наших ключевых целевых рынков. Подтверждением тому является проведение Ежегодной туристской конвенции ABTA в Бодруме с 29 октября по 2 ноября этого года. В период с января по сентябрь 2023 года Турцию посетил 3 157 421 человек из Великобритании, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Уделяя большое внимание развитию туристической отрасли, мы в то же время стремимся сохранить ресурсы нашей страны для будущих поколений. Здесь, на Всемирной туристской выставке, совместно с местными участниками отрасли мы представляем наши уникальные туристические направления и продукты. Также, мы рады сообщить, что наша Национальная программа устойчивого развития туризма находится на пути к быстрому и эффективному достижению поставленных целей. За прошедшие девять месяцев 2023 года Турцию посетили более 45 миллионов человек. Теперь, когда более миллиона гостиничных мест в наших крупнейших туристических регионах прошли проверку и сертификацию на соответствие принципам устойчивого развития, мы рады видеть, что значительное число международных гостей Турции останавливаются в этих объектах размещения».

Стенд Турции на Всемирной туристской выставке расположен под номером N8-210 и занимает 808 квадратных метров. Здесь в сопровождении 61 представителя отрасли Турция представляет свои ведущие направления, продукты и суб-бренды, среди которых «Турецкая Ривьера», «Туркестан: берег счастья», «Новый тренд: Стамбул», «Каппадокия: страна сказок», «Турецкое Черное море» и «Природа Турции».

Стенд представит велосипедные маршруты страны, Национальную программу устойчивого туризма и 50 видов устойчивых туристических направлений по всей стране. Кроме того, стенд будет освещать богатую историю и культурное наследие Турции, а также ее предложения в области устойчивого кулинарного туризма.

Турция — одна из немногих стран мира, где устойчивый туризм является непременным условием, а сертификация средств размещения является обязательной по закону. В ходе реализации Национальной программы устойчивого туризма в четырех крупнейших туристических регионах Турции было подтверждено/сертифицировано 1 144 объекта размещения в Анталии, 966 — в Стамбуле, 639 — в Мугле и 488 — в Измире.

Более подробную информацию о Турции и ее Национальной программе устойчивого развития туризма можно найти:

https://goturkiye.com/

https://goturkiye.com/sustainability

///nÇa, 29 ноября 2023 г.