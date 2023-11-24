В Лондоне обсужден инвестиционный потенциал Туркменистана

22-23 ноября в Лондоне прошел инвестиционный форум «Туркменистан – инвестиции и развитие».

Со стороны Туркменистана в форуме приняли участие около 100 делегатов. В их числе представители руководства министерств и ведомств, представители Торгово-промышленной палаты Туркменистана, а также частные предприниматели.

В форуме «Туркменистан-инвестиции и развитие» приняли участие представители 74 крупнейших компаний, в том числе из Японии, Азербайджана, США, Франции, Китая, Великобритании, ОАЭ, Германии, сообщает Международный Информационный Центр Туркменистана.

На полях форума туркменская делегация провела ряд продуктивных встреч с представителями деловых кругов и крупных компаний Великобритании. В ходе двусторонних встреч были обсуждены многочисленные аспекты потенциального сотрудничества между двумя странами, включая сельское хозяйство, цифровую трансформацию, нефтегазовый сектор, банковскую сферу и другие ключевые области.

Сельское хозяйство, как одна из ключевых отраслей, обсуждалось с акцентом на обмен опытом в сфере сельскохозяйственных технологий и росте производства продукции. Цифровизация стала объектом пристального внимания, подчеркивая важность инноваций в современном мире бизнеса.

Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, где обмен опытом и технологиями может привести к более эффективной добыче и переработке энергоресурсов.

Важность финансовой сферы и банковского сектора выделены как ключевые факторы, способствующие развитию инвестиционной активности и облегчению финансовых операций между двумя странами.

Эти конструктивные дискуссии на форуме отражают стремление к установлению более тесных и взаимовыгодных отношений между Великобританией и Туркменистаном в различных секторах экономики, что может привести к устойчивому и взаимовыгодному сотрудничеству в будущем.

Меморандум о сотрудничестве

Во второй день инвестиционного форума «Туркменистан-инвестиции и развитие» состоялось подписание меморандума между Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и финской компанией «Nurminen Logistiks» AGPJ о сотрудничестве в сфере международных перевозок. ///nCa, 24 ноября 2023 г.