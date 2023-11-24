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Укрепление сотрудничества между Центральной Европы и государствами Центральной Азии в реальных интересах Европы, считает министр иностранных дел Венгрии

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На 18-й сессии Руководящего совета Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает сотрудничество между Востоком и Западом скорее как возможность, чем как угрозу.

Он считает, что Центральная Азия может послужить важным мостом между этими регионами.

Венгрия поддерживает все шаги, способствующие развитию региона и сотрудничества в нем, добавил он.

Он подчеркнул роль Китая как основного источника импорта Венгрии и направления инвестиций в Центральной Европе. Кроме того, по его мнению, автомобильная промышленность Европы сильно зависима от китайских поставщиков.

Китай также превзошел Европу как второй по величине вкладчик в мировой ВВП, продолжил Сийярто.

В свете этих событий Сийярто поставил под сомнение целесообразность изоляции от такой быстрорастущей экономики, как Китай. Вместо этого глава МИД Венгрии выступил за взаимодействие и сотрудничество.

Венгрия готова внести свой вклад в развитие инфраструктуры Центральной Азии, цифровизацию и управление водными ресурсами, сказал он.

Сийярто также назвал регион Центральной Азии потенциальной “золотой жилой” для энергетической безопасности.

В настоящее время Венгрия импортирует 10% своей сырой нефти из Казахстана, и ожидается, что поставки природного газа начнутся в ближайшее время. Он также обратил внимание на богатый потенциал региона для развития зеленой энергетики.

“Таким образом, укрепление сотрудничества между Центральной Европой и государствами Центральной Азии является реальным интересом Европы”, – подчеркнул министр иностранных дел Венгрии.  ///nCa, 24 ноября 2023 г. (основано на репортаже телеграфного агентства Венгрии MTI, Фото: соц.сети Петера Сийярто)

 

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