Саммит Специальной Программы ООН для Экономик стран Центральной Азии в Азербайджане – Итоги

nCa Report

24 ноября в Баку состоялся Саммит глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии – СПЕКА.

В Саммите приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алиcджабана, а также Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасем Аль-Будайви.

Главным итогом саммита стало принятие Бакинской декларации.

В документе страны-члены Программы заявили о намерении усилить роль СПЕКА как платформы экономического сотрудничества и постоянного диалога с целью изучения путей солидарного использования возможностей региональной интеграции и формулирования общих ответов на возникающие общие вызовы, в частности, путем содействия взаимодействию в таких приоритетных областях, как связи, торговля, транспорт и логистика, цифровая трансформация и инновации, промышленность, энергетика, управление водными ресурсами, окружающая среда, зеленый переход и другие области, представляющие взаимный интерес.

Также в рамках Дней СПЕКА, в период с 20 по 24 ноября приняты ряд других документов:

Круг ведения СПЕКА

Дорожная карта по цифровизации мультимодального обмена данными и документами по Транскаспийскому транспортному коридору с использованием правовых инструментов и стандартов Организации Объединённых Наций;

Решения 18-го заседания Руководящего совета СПЕКА.

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«В этом году исполняется 25 лет Специальной программе ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). В настоящее время Азербайджан председательствует в СПЕКА. В течение 25 лет успешно развивались всесторонние связи между нашими странами, однако Саммит стран-членов СПЕКА проводится впервые», – подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите.

«Сегодня Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан успешно сотрудничают в ряде многосторонних форматов. По моему приглашению сегодня в Саммите в качестве почетных гостей принимают участие премьер-министры Грузии и Венгрии и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива. Уверен, что проведение Саммита в таком составе откроет путь к более широкому формату экономического сотрудничества», – отметил он.

По мнению Алиева, фактор, объединяющий страны СПЕКА – это политическая стабильность. «Если нет стабильности, то ни о каком экономическом развитии не может быть и речи. Сегодня в различных регионах мира бушуют войны, конфликты и кровавые столкновения. В наших же странах царят мир, стабильность и спокойствие, успешно идут процессы развития и строительства. Это большое достижение и успех наших государств и народов», – продолжил он..

Далее в своем выступлении он заявил о том, что Азербайджан выделит в Целевой Фонд СПЕКА, созданный под эгидой ООН 3,5 миллиона долларов США.

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Своим видением дальнейшего развития СПЕКА поделился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Наши страны имеют большие возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации. Уже сегодня мы отмечаем поступательный рост товарооборота между Казахстаном и странами – участницами СПЕКА. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на треть и составил порядка 10 миллиардов долларов. Считаю, что в обозримой перспективе у нас есть все возможности удвоить данный показатель. Мы способны обеспечить друг друга различными товарами по конкурентным ценам, сократив импорт из других стран. Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов. Создание «зеленых» коридоров, устранение различных барьеров придадут существенный импульс нашему торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров, – подчеркнул глава Казахстана.

Токаев обратил внимание на большой потенциал сотрудничества в рамках СПЕКА в сфере промышленной кооперации, обеспечение продовольственной безопасности, экологии, науки, цифровых технологий, диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов.

Президент Казахстана полагает, что страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией. «За последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов. В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО», – отметил Токаев.

В завершении выступления Токаев предложил Казахстан в качестве места проведения одного из следующих саммитов СПЕКА.

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Транспортная связуемость стала одной из основный линий в выступлении Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

По мнению Жапарова, расширение сотрудничества и укрепление связей с соседними странами и регионами поможет увеличить рынки, улучшить обмен знаниями и опытом, а также создать новые возможности для развития.

Актуальной для Кыргызстана остается необходимость диверсификации международных транспортных коридоров.

«В данном контексте, особую значимость для нашей страны, других соседних стран региона, приобретает стратегический проект строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», – сказал Президент Кыргызстана.

Претворение в жизнь этого мега-проекта кратчайшим путем выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около четырех миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки, считает он.

Кроме того, Кыргызстан ведет работу по организации и осуществлению перевозок грузов по маршруту Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – далее в европейские страны, а также по маршруту Кыргызстан –Узбекистан – Туркменистан – Иран – далее в Саудовскую Аравию.

«Мы намерены использовать Южный Транскаспийский коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы, Грузию, Азербайджан», – заявил Жапаров.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придаёт большое значение укреплению выгодного для сторон сотрудничества в рамках СПЕКА.

Большинство стран участниц СПЕКА занимает лидирующие позиции среди торгово-экономических партнеров республики и товарооборот Таджикистана со странами СПЕКА в прошлом году вырос на 24 процента.

Рахмон поприветствовал создание Трастового Фонда СПЕКА и предложил сфокусироваться на следующие приоритетные направления в последующих годах, такие как упрощение процедур торговли и устранение искусственных барьеров, расширение мультимодальных транспортных и экономических коридоров, развитие «зеленой» экономики и цифровизация.

В этой связи Таджикистан поддерживает идею создания Секретариата СПЕКА.

Эмомали Рахмон сообщил о принятии решении Правительства относительно председательства Таджикистана в СПЕКА в 2024 году. В рамках Концепции председательства Таджикистана и Плана ее реализации приоритеты будут нацелены на укрепление имеющихся результатов и обеспечение новых достижений.

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Первый проходящий в Баку саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии(СПЕКА) знаменует важный этап для сотрудничества между странами, заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

“Интерес к Центральной Азии растет с каждым годом. Наш регион быстро развивается. Наличие здесь природных ресурсов, выгодное географическое положение привлекательны для серьезных инвестиций”, – сказал он.

Как подчеркнул вице-премьер, Туркменистан за последние годы активизировал торговое сотрудничество со странами программы.

Отмечена важная роль СПЕКА в качестве эффективной платформы экономического сотрудничества и постоянного диалога для содействия сотрудничеству сторон в таких приоритетных областях, как экономика, торговля, транспорт и логистика, цифровая трансформация и инновации, промышленность, энергетика, управление водными ресурсами, окружающая среда, «зелёный переход» и другие области, представляющие взаимный интерес.

В выступлении туркменской стороны было отмечено, что первый Саммит СПЕКА знаменует собой очередной важный этап в сотрудничестве государств-участников, призванном обеспечить необходимые условия для стабильного и устойчивого развития региона, налаживания между государствами прочных и эффективных механизмов взаимодействия, формирования жизнеспособных схем и моделей интеграции региона в мировые процессы как достойного, равноправного, ценного партнёра.

В этой связи руководитель туркменской делегации обозначил позицию Туркменистана по ряду ключевых вопросов. В частности, было отмечено, что значительным событием для каждого из государств-участников СПЕКА является принятие 20 ноября 2023 года единогласным решением Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 25-летия СПЕКА, что подчеркивает важную роль СПЕКА как региональной платформы для продвижения взаимопонимания, экономического сотрудничества и регионального развития стран-участниц.

Важным шагом Дней СПЕКА 2023 туркменская сторона также считает продвижение совместных усилий по созданию под эгидой ООН Многопартнёрского целевого фонда СПЕКА – финансового инструмента, обеспечивающего механизм функционирования Региональной программы на более высоком уровне.

Было подчёркнуто, что Туркменистан поддерживает решение об одобрении Дорожной карты по цифровизации мультимодального обмена данными и документами вдоль транскаспийского транспортного коридора с использованием правовых инструментов и стандартов ООН.

Туркменистан совместно с региональными партнёрами активно развивает разветвлённую сеть транспортной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток-Запад и Север-Юг и выступает за устойчивый транспорт как вклад в устойчивое развитие.

Туркменистан поддержал и будет активно сотрудничать по реализации Плана работы СПЕКА на 2024-2025 годы, в том числе, примет более конструктивное и деятельное участие в работе тематических рабочих групп, а также с партнерами по развитию.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил приоритеты регионального сотрудничества в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.

В целях превращения Программы в более действенную региональную платформу для расширения экономического сотрудничества, отмечена необходимость кардинального повышения эффективности деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства, укрепления институциональных основ Программы.

Предложено совместно с экспертами Европейской экономической комиссии ООН и ЭСКАТО разработать Концепцию развития «СПЕКА – 2030».

В целях стимулирования внутрирегиональной торговли Мирзиёев отметил целесообразность подготовки Плана совместных действий, предусматривающего меры по устранению имеющихся барьеров и гармонизации мер технического регулирования экспортно-импортных операций.

По словам лидера Узбекистана, это позволит довести товарооборот в регионе СПЕКА с нынешних 52 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, доли промышленной продукции в его структуре – 70 процентов.

Мирзиёев подчеркнул важность создания и запуска уже в следующем года Целевого фонда СПЕКА. Он считает, что фонд должен активно работать с международными институтами развития, привлекать в приоритетные проекты и программы финансовые ресурсы и грантовые средства на самых выгодных условиях. Узбекистан готов внести финансовый вклад в формирование фонда.

В области транспортной связуемости Шавкат Мирзиёев предложил провести в следующем году в Узбекистане международный форум «Цифровые транспортные коридоры».

Также выражено намерение совместно со специализированными институтами ООН активно продвигать крупные проекты по усилению транспортной взаимосвязанности в регионе.

Лидер Узбекистана предложил создать в рамках СПЕКА специальную рабочую группу высокого уровня по обеспечению продовольственной безопасности и провести её первую встречу в следующем году в Самарканде.

С учетом взаимосвязанности сфер водных ресурсов, энергетики, экологии и сельского хозяйства, подчеркнута важность принятия всеобъемлющего нового концептуального документа СПЕКА – многосторонней «Зеленой стратегии».

Особое внимание в выступлении Президента Узбекистана было уделено афганской проблематике. Он призвал коллег, руководство Европейской экономической комиссии и ЭСКАТО к восстановлению сотрудничества с Афганистаном в рамках СПЕКА.

«Нельзя допустить, чтобы Афганистан остался один на один со своими проблемами. Без установления международного диалога с действующим правительством невозможно будет достичь какого-либо положительного результата», – отметил Мирзиёев. ///nCa, 24 ноября 2023 г.