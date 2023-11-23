Туркменистан и Россия планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества на очередном заседании межправительственной комиссии

В числе ближайших мероприятий двусторонней повестки Туркменистана и России – очередное заседание совместно межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором предстоит обсудить актуальные вопросы партнерства в экономической, торговой, транспортной, энергетической и других сферах.

Данная тема обсуждалась на встрече во время вручения Послом Туркменистана в России Эсеном Айдогдыевым копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Андрею Руденко.

В ходе состоявшейся беседы был отмечен активный, содержательный и уважительный характер развития туркмено-российских двусторонних отношений, вышедших сегодня на уровень углубленного стратегического партнерства, отмечает Посольство Туркменистана в России.

Решающим фактором такого сотрудничества являются глубоко доверительные личные отношения руководителей Туркменистана и России – Президента Сердара Бердымухамедова, Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Владимира Путина.

Дипломаты констатировали рост и насыщенность двусторонних политических контактов на различных уровнях и в различных областях. В этом контексте подчеркивалось, что Туркменистан и Россия активно и конструктивно взаимодействуют на мировой арене в рамках авторитетных международных организаций.

Собеседники выразили удовлетворение динамикой сотрудничества в экономической и культурно-образовательной сферах, отметив в том числе договоренности о создании в Туркменистане туркмено-российского университета, строительстве нового здания Русского драматического театра в Ашхабаде, нового корпуса совместной Туркмено-российской средней школы им. Пушкина.

Касаясь сотрудничества по каспийской проблематике, дипломаты подчеркнули продуктивность прошедшего в прошлом году 6-го саммита прикаспийских государств в Ашхабаде, важность принятых на нем решений и договоренностей.

Э. Айдогдыев и А. Руденко договорились о продолжении тесного взаимодействия и рабочих контактов между дипмиссией Туркменистана в Москве и российским внешнеполитическим ведомством. ///nCa, 23 ноября 2023 г.