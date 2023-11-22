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Туркменистан предлагает новую парковку для международного транспорта

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В Туркменистане доступна новая автостоянка для международных транспортных операций на территории страны, сообщает Международная Ассоциация автомобильных перевозчиков (БАМАП) со ссылкой на МВД Туркменистана.

Стоянка расположена на 16-м километре автодороги Ашхабад-Мары Центра автостоянок Хозяйственного управления при Министерстве внутренних дел Туркменистана.

На данной стоянке созданы все условия для качественного обслуживания транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, а также их водителей.

Подробнее здесь: http://bamap.org/information/news/2023_11_21_205018/

///nCa, 22 ноября 2023 г.

 

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