Президент Кыргызстана рассказал о предстоящем первом саммите «Центральная Азия – Япония»

В 2024 году страны Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан – и Япония проведут первый саммит в формате «5+1», приуроченный к 20-летию диалоговой площадки с целью углубления дальнейшего сотрудничества.

Данная тема обсуждалась в ходе переговоров между Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и Премьер-Министром Японии Фумио Кисида в Токио, 20 ноября. Стороны договорились о совместной работе в подготовке к саммиту.

В интервью японскому общенациональному каналу NHK Жапаров сообщил, что «саммит пройдет в Астане и впервые состоится в таком формате. До этого были встречи на уровне министров».

По словам Президента Кыргызстана, на саммите будут обсуждены актуальные и перспективные вопросы сотрудничества между Японией и странами Центральной Азии.

«Ожидаю, что будут переговоры о совместной разработке природных ресурсов в силу того, что наш регион богат на ископаемые. Также будут переговоры о создании совместных логистических центров», – добавил он.

По мнению, Жапаров, в нынешнем неспокойном мире «наращивание торгово-экономических отношений между Японией и странами Центральной Азии – необходимость».

Премьер Кисида после переговоров с Жапаровым, также заявил, что укрепление отношений со странами Центральной Азии является неотложной задачей для Японии. ///nCa, 22 ноября 2023 г.