Посол Туркменистана встретился со спикером верхней палаты Парламента Узбекистана

21 ноября Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередова, сообщает UzDaily.uz.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном, связанный с их общей историей, традициями и ценностями, в том числе современное состояние и перспективы торгово-экономических, социальных, культурных, гуманитарных и межпарламентских отношений.

По линии межпарламентского сотрудничества стороны обменялись мнениями по содействию обеспечению реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами на всех уровнях в рамках парламентского контроля, обмену опытом между комитетами в сфере законотворчества, налаживанию диалога молодых парламентариев.

Как известно, экономическое сотрудничество играет важную роль в отношениях двух стран и в 2022 году объем взаимного товарообмена составил около одного миллиарда долларов.

Несмотря на это, подчеркнуто, что обе стороны имеют достаточные возможности и потенциал для увеличения показателя в этом плане. Для этого необходимо эффективно использовать деятельность Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также развивать межрегиональное сотрудничество.

В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества в обеих странах организуются Дни культуры. На встрече отмечалось, что целесообразно запускать проекты, которые дают возможность культурного и духовного сближения двух народов, служат выводу межгосударственных гуманитарных отношений на новый уровень.

Сделан акцент и на активное сотрудничество по вопросам гендерного равенства и развития туристических направлений между странами. ///nCa, 22 ноября 2023 г. (Фото: UzDaily.uz)