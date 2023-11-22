ОБСЕ оказала содействие в организации в Туркменистане региональной конференции по роли молодежи в решении проблем, связанных с изменением климата

21 ноября 2023 года в Туркменистане в Международном университете гуманитарных наук и развития при поддержке ОБСЕ состоялась конференция, на которой обсудили вопросы вовлечения молодежи в решение проблем, связанных с изменением климата.

Мероприятие было инициировано с целью создания площадки для регионального диалога на экспертном уровне по обмену успешным опытом в области повышения информированности молодежи по вопросам, связанным со смягчением последствий изменения климата и адаптацией к климатическим изменениям, и привлечения молодых людей к процессу принятия решений в этой важной сфере.

В конференции, проходившей в смешанном формате, приняли участие студенты высших учебных заведений Туркменистана, представители молодежной организации имени Махтумкули и профильных министерств. Представители учреждений, занимающихся вопросами экологии и молодежи, из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана присоединились к конференции в режиме онлайн.

“Мы все знаем, что изменение климата – это глобальный вызов, который не признает границ и который затрагивает людей повсеместно”, – отметил в своем видеообращении к участникам конференции Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

“Наш моральный долг – оставить Землю в целости и сохранности сегодняшним детям и молодежи, с тем чтобы обеспечить будущим поколениям устойчивый образ жизни”, – подчеркнул Макгрегор.

Международный эксперт из Италии, который выступил в качестве модератора конференции, подчеркнул, что решению проблем, связанных с изменением климата, может в значительной степени способствовать привлечение молодежи, являющейся одной из ключевых заинтересованных сторон.

Эксперты Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, представители Офиса программ ОБСЕ в Астане и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, а также молодые парламентарии из Парламентской ассамблеи ОБСЕ представили работу ОБСЕ по повышению роли молодежи в климатической повестке дня.

Представители стран Центральной Азии остановились на основных проблемах, связанных с изменением климата в регионе, и обсудили роль молодежи как движущей силы в борьбе с изменением климата. Конференция позволила молодым участникам рассмотреть возможности разработки национальных программ и региональных проектов по решению проблем, связанных с изменением климата.

Конференция была организована совместно с Министерством охраны окружающей среды, Министерством иностранных дел и Министерством образования Туркменистана. ///ОБСЕ Ашхабад, 21 ноября 2023 г.