Туркменская судебно-медицинская лаборатория впервые получила международную аккредитацию при поддержке УНП ООН

Центральное бюро судебной экспертизы Туркменистана недавно получило международную аккредитацию в соответствии с основным стандартом Международной организации по стандартизации (ISO) на компетентность испытательных и калибровочных лабораторий (17025), сообщает Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

Аккредитация относится конкретно к анализу содержания алкоголя в крови человека и является официальным признанием компетентности, продемонстрированной туркменской лабораторией с точки зрения управления качеством судебной экспертизы и способности выдавать достоверные результаты.

Аккредитация последовала за завершением инициативы по оказанию технической помощи, реализуемой УНП ООН при финансовой поддержке Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США.

В рамках проекта применялся комплексный подход к укреплению судебно-медицинских служб в Туркменистане. Основываясь на первоначальной оценке потребностей, проведенной в 2019 году, УНП ООН развернуло пакет мероприятий по разработке политики в области судебно-медицинской экспертизы, внедрению новой системы управления качеством судебно-медицинской экспертизы и подготовке экспертов-криминалистов.

Внедрение новой системы управления качеством судебной экспертизы

Проектная деятельность охватывала двух основных поставщиков судебно-медицинских услуг в Туркменистане, а именно Центр криминологических исследований при Министерстве внутренних дел и Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности.

Для достижения соответствия требованиям ISO УНП ООН оказало экспертную поддержку Центральному бюро судебно-медицинской экспертизы в разработке и содействии внедрению новой системы менеджмента для обеспечения качества.

В общей сложности было разработано 27 стандартных операционных процедур и 85 контрольных перечней для руководства всем рабочим процессом Бюро и обеспечения качества и добросовестности лабораторных исследований.

Новые навыки для туркменских судмедэкспертов

В течение двух лет, с 2020 по 2022 год, более 40 туркменских судебных экспертов, в том числе 14 женщин, прошли интенсивную программу обучения, состоящую из 6 тренингов, направленных на повышение их профессиональных знаний и навыков в обращении с уликами и на местах преступлений, обеспечении качества, добросовестности и беспристрастности при проведении лабораторных исследований и работы в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17025.

Темы, охватываемые учебной программой, включали валидацию методов, считывание и интерпретацию показателей оборудования, использование контрольных карт в лабораторных испытаниях и оценку неопределенности измерений, управление рисками и корректирующие действия, внутренние аудиты и анализ руководства.

В результате учебной программы Туркменистан теперь располагает резервом квалифицированных судебно-медицинских экспертов, способных проводить судебно-медицинский анализ в соответствии с новой системой менеджмента качества. Учебные материалы, подготовленные в рамках проекта, продолжают использоваться во время регулярного обучения без отрыва от производства.

Калибровка, сертифицированные эталонные материалы и проверка квалификации

Чтобы усилить и обеспечить достоверность и точность лабораторных экспертиз Центрального бюро судебно-медицинской экспертизы, УНП ООН оказало поддержку Бюро в приобретении сертифицированных справочных материалов и калибровке лабораторной посуды и измерительных приборов аккредитованной иностранной калибровочной лабораторией.

Это позволило Бюро повысить точность тестов на определение содержания алкоголя и наркотиков в жидкостях организма человека.

С 2020 по 2022 год Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы приняло участие в пяти раундах Международных совместных учений УНП ООН (ICE) и двух раундах проверки квалификации, проводимых службами совместного тестирования (США) и LGC Standards (Великобритания).

Аккредитация в соответствии с ISO/IEC 17025:2017

УНП ООН оказало поддержку в разработке и осуществлении плана действий по подготовке Центрального бюро судебно-медицинской экспертизы к аккредитации. При поддержке международного эксперта в рамках проекта был проведен аудит Центрального бюро судебной экспертизы для оценки его соответствия требованиям стандарта ISO/IEC 17025:2017.

Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы разработало 2 метода анализа содержания алкоголя в жидкостях человека (крови), на основании которых оно затем добилось аккредитации.

При поддержке УНП ООН в марте 2023 года Кыргызский центр аккредитации посетил Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимой оценки лабораторных процедур, персонала и технических возможностей.

После оценки Бюро предприняло необходимые корректирующие действия, рекомендованные Кыргызским центром аккредитации. Это включало калибровку лабораторных весов и газового хроматографа. Когда процесс был успешно завершен в октябре 2023 года, Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы получило сертификат аккредитации, став, таким образом, первой туркменской лабораторией, достигшей полного соответствия стандартам ISO.///nCa, 21 ноября 2023 г.