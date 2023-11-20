Международные инициативы Туркменистана по миру и безопасности прозвучали на Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

18-20 ноября 2023 года в Ереване под девизом прошла осенняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе под девизом «ОБСЕ во время кризиса: роль ассамблеи в реагировании на внутренние и внешние вызовы», сообщает Посольство Туркменистана в Армении.

Для участия в заседании ПА ОБСЕ в Армении собрались около 300 делегатов из 57 стран-членов структуры, в том числе из Туркменистана.

Выступая на сессии «Решение проблем безопасности: роль ОБСЕ в эпоху конфликта» представитель Туркменистана озвучил инициативы, выдвинутые Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся мира и безопасности.

Было отмечено, что одна из инициатив связана с началом обсуждения возможностей разработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН с учетом актуальных реалий. Данная стратегия должна включать превентивную дипломатию и использование потенциала нейтралитета для мирного урегулирования споров.

Вторая инициатива связана с созданием под эгидой ООН формата Совещания по безопасности в Центральной Азии и сопредельных с ней зон, целью которого будет выработка подходов и решений, направленных на сближение усилий стран Центральной Азии и мирового сообщества в обеспечении устойчивого, бесконфликтного развития этого региона.

В завершении была выражена уверенность, что эти предложения найдут поддержку со стороны государств-членов ПА ОБСЕ и подчеркнуто, что Туркменистан готов и дальше развивать парламентское сотрудничество на основе нейтралитета и миролюбивой политики. ///nCa, 20 ноября 2023 г. (Фото: Посольство Армении в Туркменистане)