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Фоторепортаж: Ашхабадская выставка «Iran Project 2023»

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В Ашхабаде проходит 15-я специализированная выставка Исламской Республики Иран под названием «Iran Project 2023». Это мероприятие превратило Торгово-промышленную палату Туркменистана в оживленный центр инноваций и сотрудничества, собравший около 100 экспонентов из разнообразного промышленного ландшафта Ирана.

Предприятия государственного сектора и частные компании демонстрируют впечатляющий спектр продуктов и услуг в области производства строительных материалов, различного оборудования для транспортно-логистического сектора, фармаиндустрии, дорожного строительства, пищепрома, нефтегазовой и химической отраслей, инженерных услуг, и других секторов. ///nCa, 18 ноября 2023 г.

Фоторепортаж с выставки:

 

 

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