В Туркменистане растет добыча углеводородов за счет новых промышленных притоков

На крупнейших газовых месторождениях Туркменистана наблюдается увеличение добычи природного газа и нефти благодаря капиталовложениям в геологоразведочные работы и освоение новых нефтегазовых скважин.

Так, на скважине № 29 газового месторождения «Тагтабазар-I» (Марыйский велаят) получен промышленный приток газа без серы, сообщает TDH.

Производительность скважины составляет 226,4 тысячи кубометров природного газа и 6,04 тонны газового конденсата в сутки.

Также на месторождении Узынада (Балканский велаят) успешно завершены буровые работы, и с трёх скважин этого месторождения получен приток газового конденсата производительностью каждой в среднем свыше 60 тонн в сутки.

Также Госкорпорацией «Туркменгеология» проведены буровые работы на скважине № 312 газового месторождения Галкыныш, и получен приток природного газа. Производительность данной скважины – 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, ожидается значительное увеличение этого показателя.

Туркменистан, обладая колоссальными природными ресурсами, богатейшими залежами углеводородов, стремится использовать их в интересах всего человечества, подчёркивая востребованность высококачественной конкурентоспособной экологически чистой продукции, пользующейся большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках, отмечается в материале TDH.

Перед ТЭК определены масштабные задачи: наращивание геологоразведочных работ, призванных выявить залежи нефти, газа и других природных ресурсов; геофизические исследования и бурение разведочных скважин на территории известных месторождений страны; разработка методов 3D-моделирования полевых сейсмических комплексов и программных обеспечений, которые позволят в перспективе внедрить 4D-мониторинговую технологию для оптимизации добычи нефти и газа на осваиваемых нефтегазовых месторождениях.///nCa, 17 ноября 2023 г.