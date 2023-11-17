РЦПДЦА и Специальный Представитель ЕС организовали визит женщин-лидеров Центральной Азии в Институты Евросоюза в Брюсселе

Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и офис Специального представителя Европейского союза по Центральной Азии совместно организовали визит членов Группы женщин-лидеров Центральной Азии (CAWLC) и представителей гражданского общества из Центральной Азии в институты Европейского союза в Брюсселе.

Визит продлился с 13 по 15 ноября и был организован в рамках Форума женщин-лидеров Центральной Азии (CAWLC), запущенного в 2020 году при поддержке РЦПДЦА и ПРООН, с целью расширения политического, экономического и социального участия женщин в Центральной Азии.

В состав делегации высокого уровня, возглавляемой заместителем председателя Мажилиса Парламента Казахстана и председателем CAWLC в 2023 году г-жой Данией Еспаевой, вошли видные делегаты и активисты гражданского общества из всех пяти государств Центральной Азии.

С акцентом на повестку дня в области женщин, мира и безопасности, женщин в инновациях и деятельности по борьбе с насилием по признаку пола, целью визита было содействие обмену опытом в области разработки и реализации политики, укрепление партнерских отношений между CAWLC и аналогичными сетями и организациями гражданского общества в Европейском союзе и продвижение международной деятельности CAWLC.

В рамках визита делегация группа женщин-лидеров провела встречи с высокопоставленными должностными лицами и экспертами Европейской службы внешних действий, Европейской комиссии, Европейского парламента и представителями канцелярии Президента Европейского Совета.

Делегация CAWLC также встретилась с послами Комитета ЕС по политике и безопасности, провела краткий обмен мнениями с комиссаром по энергетике г-жой Кадри Симсон, встретилась с представителями Европейского бюро по связям по миростроительству и Европейского женского лобби. Дискуссии охватили широкий спектр вопросов, связанных с реализацией политики гендерного равенства в Центральной Азии и Европейском Союзе, и изучили пути расширения внутрирегионального сотрудничества по этим вопросам.

Высокопоставленные официальные лица ЕС отметили роль Форума в продвижении гендерного равенства в Центральной Азии, укреплении регионального сотрудничества, а также подчеркнули его потенциальное влияние на улучшение ситуации с правами женщин и девочек в соседнем Афганистане.

Визит включал в себя проведение круглого стола по сотрудничеству ЕС-Центральная Азия в содействии расширению прав и возможностей женщин, организованного Парламентским комитетом по сотрудничеству со странами Центральной Азии. На круглом столе, включавшем презентации делегации CAWLC и членов Европейского парламента, были представлены глубокий анализ и рекомендации по политике, способствующей значимому участию женщин в политической жизни, лидерству и расширению экономических прав и возможностей, а также сотрудничеству между женщинами-парламентариями из Центральной Азии и ЕС по реализации Глобальной повестки дня в области женщин, мира и безопасности.

В целом, визит членов CAWLC в институты ЕС служит еще одним примером растущей известности платформы и ее потенциала играть ключевую роль в продвижении сотрудничества по вопросам гендерного равенства как внутри региона Центральной Азии, так и между Центральной Азией и другими регионами и многосторонними региональными организациями.

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В ходе поездки Член Меджлиса Туркменистана Дж. Овекова, возглавляющая делегацию, поделилась успехами Туркменистана в реформах и укреплении прав женщин: «Мы гордимся нашими достижениями и активным участием в конвенциях ООН, касающихся прав женщин. Наши национальные программы ориентированы на расширение возможностей женщин во всех сферах жизни».

Делегация продемонстрировала конституционную и законодательную базу Туркменистана, гарантирующую гендерное равенство. Эта презентация проиллюстрировала юридическую приверженность страны обеспечению равных прав и возможностей для женщин.

Другой член делегации, депутат Меджлиса Туркменистана Ч. Реджепова подчеркнула важность участия женщин в образовании, инновациях и молодежной политике: «Туркменистан активно поощряет участие женщин в этих ключевых областях, стремясь к равенству и устойчивому развитию».

Ш. Сетдарова из Союза женщин Туркменистана рассказала о функциях организации и осветила её вклад в продвижение интересов женщин: «Наша работа влияет на повышение статуса женщин в обществе, признавая их неотъемлемую роль в развитии нашей нации».

В рамках форума делегациям была организована экскурсия по зданию «Europa Building», символу Европейского союза, где они встретились с Саймоном Мордью, советником председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Также делегация Туркменистана посетила музей – Дом европейской истории.

Эта международная конференция стала платформой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в области прав женщин и их участия в обеспечении мира и безопасности. Участие туркменской делегации подчеркнуло значимость и успехи Туркменистана в области гендерного равенства, демонстрируя его активную роль на международной арене. ///nCa, 17 ноября 2023 г. (на основе пресс-релизов РЦПДЦА и Посольства Туркменистана в Бельгии)