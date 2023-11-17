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ПРООН провела пилотные специализированные курсы для государственных служащих Туркменистана по всестороннему учету гендерной проблематики

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Ашхабад, 17 ноября 2023 г.: ПРООН провела серию тренингов по проведению специализированных курсов для государственных служащих по всестороннему учету гендерной проблематики для более чем 100 представителей министерств, ведомств, правоохранительных органов, преподавателей университетов и институтов, Аппарата Омбудсмена, муниципалитетов и других государственных организаций города Ашхабада и пяти велаятов Туркменистана в период 13-15 ноября 2023 года.

Пилотный курс разработан и проведен в рамках трехлетнего проекта ПРООН: «Содействие реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021-2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана.

Международный эксперт ПРООН по гендерному равенству г-жа Биляна Малетин разработала и провела специализированные курсы для государственных служащих по всестороннему учету гендерной проблематики. В ходе курсов участники получили знания о таких гендерных аспектах, как гендерный анализ, гендерное равенство, гендерные данные по Туркменистану, гендерные стереотипы и национальное законодательство в области гендерного равенства. По итогам тренингов участники предоставили комментарии и рекомендации к проекту курса, который в дальнейшем будет оцифрован и представлен Правительству для дальнейшего принятия в качестве обязательного онлайн-образовательного курса для госслужащих.

Интеграция курса будет способствовать реализации Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021–2025 гг. и Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021–2025  гг., а также осуществлению Стратегии гендерного равенства ПРООН на 2022-2025 годы.

Данная инициатива была поддержана финансированием со стороны канадского правительства. ///ПРООН Туркменистан

 

 

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