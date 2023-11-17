ПРООН и национальные партнеры в Туркменистане проводят среднесрочную оценку реализации Национального плана действий по правам человека

Ашхабад, 16-17 ноября 2023 г.: ПРООН и Правительство Туркменистана провели двухдневную рабочую встречу по обсуждению проекта Среднесрочной оценки реализации Национального плана действий Туркменистана по правам человека на 2021-2025 годы (НПДПЧ).

Рабочая встреча организована в рамках трехлетнего проекта ПРООН: «Оказание содействия в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021–2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана.

Рабочую встречу фасилитировал международный эксперт Томас Барановас. По итогам рабочей встречи г-н Барановас и участники встречи – члены Рабочей группы Межведомственной комиссии по реализации международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права обсудили достигнутый прогресс, задачи и дальнейшие планы в рамках усилий по реализации НПДПЧ на 2021-2025 годы.

Среднесрочная оценка реализации НПДПЧ на 2021-2025 гг. включает проведение встреч международного эксперта г-на Барановаса с представителями общественных объединений и международных организаций в Туркменистане.

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ПРООН является долгосрочным партнером Правительства Туркменистана в разработке, мониторинге и реализации национальных планов действий по правам человека, чтобы способствовать усилиям страны по соблюдению международных обязательств в области прав человека, а также ускорить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в стране.

ПРООН в Туркменистане оказывает поддержку в реализации НПДПЧ 2021–2025 в рамках проекта «Оказание содействия в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021–2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана. Проект направлен на укрепление национальной системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем гармонизации законов и практики в соответствии с международными обязательствами страны в области прав человека. ///ПРООН в Туркменистане