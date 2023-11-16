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В Туркменистане стартуют Дни Культуры Турции

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АФИШЫ Дней Культуры Турции в Туркменистане.

Даты проведения: 18-20 ноября 2023 г.

 

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