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Италия и Узбекистан планируют расширить отношения стратегического партнерства

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Вопросы дальнейшего расширения двустороннего стратегического партнёрства и многоплановых отношений в приоритетных направлениях были обсуждены на переговорах между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Италии Серджо Маттарелла в пятницу, 10 ноября, в Ташкенте.

Маттарелла посетил Узбекистан с трехдневным визитом, побывав в Ташкенте, Самарканде и Хиве. Это был первый визит президента Италии в Узбекистан за последние более чем, 20 лет.

Мирзиёев побывал в Италии в июне этого года. В этом контексте нынешние переговоры в Ташкенте стали логическим продолжением обсуждения договоренностей, достигнутых ранее.

В ходе переговоров в Ташкенте президенты двух стран договорились о проведении в следующем году первого заседания Стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств и продолжать активные контакты в рамках диалога «Центральная Азия – Италия».

В сфере экономического сотрудничества с начала этого года товарооборот между Узбекистаном и Италией вырос на 30%, а портфель совместных проектов оценивается в 9 миллиардов евро. По данным узбекского Института стратегических и межрегиональных исследований за январь-сентябрь 2023 года товарооборот достиг 379,2 млн. долл. Италия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Узбекистана в Евросоюзе.

В целях дальнейшего развития торговых отношений глава Узбекистана предложил разработать Комплексную программу содействия торговле.

Определённые успехи по линии промышленной кооперации между Узбекистаном и Италией достигнуты в металлургической, энергетической, электротехнической, аграрной и других отраслях.

Мирзиёев и Маттарелла обсудили планы дальнейшего укрепления экономического партнерства. В этой связи можно выделить следующие направления, о которых шла речь на переговорах:

  • Открытие Ассоциации промышленности «Конфиндустрия Узбекистан» в Ташкенте. Конфиндустрия – это сокращенное название Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, основной организации, защищающей интересы итальянских предпринимателей в сферах промышленности и услуг.
  • Достигнута договорённость о подготовке в рамках действующей Межправительственной группы предложений по новым направлениям и проектам локализации.
  • Узбекистан выразил заинтересованность в привлечении передовых итальянских высокотехнологичных компаний для участия в проектах модернизации национальной экономики.
  • Отмечена важность стимулирования прямых контактов между регионами двух стран. В связи с этим предложено учредить Форум регионов Узбекистана и Италии и провести его первую встречу в Самарканде в следующем году.
  • На базе филиала Туринского политехнического университета в Ташкенте в следующем году начнет работать Центр по трансферу передовых итальянских технологий.

По итогам переговоров Президента Мирзиёева и Президента Маттареллы было принято Совместное заявление.

В присутствии глав государств были также подписаны:

  • Межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур
  • Соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта.

///nCa, 13 ноября 2023 г.

 

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