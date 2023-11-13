Италия и Узбекистан планируют расширить отношения стратегического партнерства

Вопросы дальнейшего расширения двустороннего стратегического партнёрства и многоплановых отношений в приоритетных направлениях были обсуждены на переговорах между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Италии Серджо Маттарелла в пятницу, 10 ноября, в Ташкенте.
Маттарелла посетил Узбекистан с трехдневным визитом, побывав в Ташкенте, Самарканде и Хиве. Это был первый визит президента Италии в Узбекистан за последние более чем, 20 лет.
Мирзиёев побывал в Италии в июне этого года. В этом контексте нынешние переговоры в Ташкенте стали логическим продолжением обсуждения договоренностей, достигнутых ранее.
В ходе переговоров в Ташкенте президенты двух стран договорились о проведении в следующем году первого заседания Стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств и продолжать активные контакты в рамках диалога «Центральная Азия – Италия».
В сфере экономического сотрудничества с начала этого года товарооборот между Узбекистаном и Италией вырос на 30%, а портфель совместных проектов оценивается в 9 миллиардов евро. По данным узбекского Института стратегических и межрегиональных исследований за январь-сентябрь 2023 года товарооборот достиг 379,2 млн. долл. Италия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Узбекистана в Евросоюзе.
В целях дальнейшего развития торговых отношений глава Узбекистана предложил разработать Комплексную программу содействия торговле.
Определённые успехи по линии промышленной кооперации между Узбекистаном и Италией достигнуты в металлургической, энергетической, электротехнической, аграрной и других отраслях.
Мирзиёев и Маттарелла обсудили планы дальнейшего укрепления экономического партнерства. В этой связи можно выделить следующие направления, о которых шла речь на переговорах:
- Открытие Ассоциации промышленности «Конфиндустрия Узбекистан» в Ташкенте. Конфиндустрия – это сокращенное название Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, основной организации, защищающей интересы итальянских предпринимателей в сферах промышленности и услуг.
- Достигнута договорённость о подготовке в рамках действующей Межправительственной группы предложений по новым направлениям и проектам локализации.
- Узбекистан выразил заинтересованность в привлечении передовых итальянских высокотехнологичных компаний для участия в проектах модернизации национальной экономики.
- Отмечена важность стимулирования прямых контактов между регионами двух стран. В связи с этим предложено учредить Форум регионов Узбекистана и Италии и провести его первую встречу в Самарканде в следующем году.
- На базе филиала Туринского политехнического университета в Ташкенте в следующем году начнет работать Центр по трансферу передовых итальянских технологий.
По итогам переговоров Президента Мирзиёева и Президента Маттареллы было принято Совместное заявление.
В присутствии глав государств были также подписаны:
- Межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур
- Соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта.
///nCa, 13 ноября 2023 г.