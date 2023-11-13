Делегация Федерального Национального совета ОАЭ провела серию мероприятий в Ашхабаде

В Ашхабаде с визитом побывала делегация ОАЭ, возглавленная Али Рашид Аль-Нуайми.

Али Рашид Аль-Нуайми – ведущий парламентарий и просветитель, член Федерального национального совета ОАЭ и председатель комитета по обороне, внутренним и иностранным делам Совета. Он считается уважаемым экспертом на международной арене.

Будучи пионером образовательной реформы и политики в ОАЭ, Аль Нуайми занимал пост ректора Университета Объединенных Арабских Эмиратов и председателя Департамента образования и знаний Абу-Даби.

Известный эксперт по противодействию экстремизму и видный сторонник мира во всем мире, Аль Нуайми в настоящее время является председателем Международного руководящего совета Международного центра передового опыта по противодействию экстремизму и насильственному экстремизму «Хедая», базирующегося в Абу-Даби.

https://www.alirashidalnuaimi.com/

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10 ноября 2023 года делегация во главе Али Рашидом Аль-Нуайми была принята заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.

В ходе переговоров стороны обсудили и проанализировали ключевые направления межгосударственного сотрудничества, а также перспективы дальнейшего туркмено-эмиратского партнёрства в рамках многосторонней дипломатии. Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке дня, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская сторона подчеркнула последовательное и динамичное развитие сотрудничества между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, чему способствует эффективный политический диалог, сложившийся на высшем и высоком уровнях.

Стороны выразили общее мнение о необходимости активизации межпарламентского сотрудничества. В этой связи, констатирована важная роль созданной между Туркменистаном и ОАЭ Межпарламентской группы дружбы.

Отмечено поступательное развитие торгово-экономических связей, подчёркнут большой потенциал для интенсификации сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и логистики, в вопросах экологии и охраны окружающей среды. В этом контексте, выражено пожелание успешного проведения в период с 30 ноября по 12 декабря этого года в Дубаи 28-го заседания Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP 28).

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Вопросы активизации межпарламентского сотрудничества были рассмотрены в ходе встречи д-ра Али Рашид Аль-Нуайми с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

На встрече присутствовал Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели.

Стороны уделили также внимание предстоящему участию Туркменистана в конференции COP 28 на высшем уровне.⠀

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Посольство ОАЭ в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Туркменистана организовало семинар в отеле “Йылдыз” в Ашхабаде, в ходе которого Али Рашид Аль Нуайми, выступил с речью на тему усилий ОАЭ по распространению толерантности и мирного сосуществования между народами.

На встрече присутствовали Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели, члены Федерального Национального Совета ОАЭ, Муфтия Туркменистана, представители религиозных общин Туркменистана и представители офицерского состава Министерства внутренних дел и Пограничной службы Туркменистана.⠀

Кроме того, доктор Али Аль Нуайми провел лекцию в Институте Министерства внутренних дел Туркменистана, где подробного рассказал курсантам института о достижениях ОАЭ в борьбе с экстремизмом и терроризмом. ///nCa, 13 ноября 2023 г. (по материалам МИД Туркменистана и Посольства ОАЭ в Туркменистане)