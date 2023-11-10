В Ташкенте состоялся Международный форум «Дети и молодежь в действии – изменение климата в Центральной Азии»

9 ноября 2023 года в Ташкенте прошёл Международный форум «Дети и молодежь в действии – изменение климата в Центральной Азии», сообщает Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистан.

Форум посвящен признанию роли детей и молодежи в борьбе с негативными последствиями изменения климата, в том числе через продвижение экологического образования.

«Главные участники форума – это вы. Мы собрались здесь сегодня, чтобы признать вашу лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Подписание совместно с нашими соседями Региональной стратегии по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку, разработанной по итогам Самаркандского экологического лагеря, станет важным шагом в новое будущее», – отметила первая леди Узбекистана и председатель Попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева, открывая форум.

В мероприятии приняли участие первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, супруга Президента Ирана Жамиле Аъламулхудо, первая леди Кыргызской Республики Айгул Жапарова, представители правительства Узбекистана, ЮНИСЕФ, руководители агентств ООН, руководители профильных министерств и ведомств стран Центральной Азии, международные и региональные организации, национальные институты, гражданское общество и молодые экоактивисты стран Центральной Азии.

Вопрос укрепления потенциала молодёжи посредством непрерывного зелёного образования и формирования экологической культуры стал важным моментом в выступлении исполнительного директора ЮНЕП Ингер Андерсен: «Экологическое образование имеет огромное значение. Оно даёт будущим поколениям навыки и знания, необходимые им для того, чтобы стать драйверами перемен, а не просто представителями протеста. Мы хотим, чтобы следующие поколения стали смелыми лидерами в правительстве, учёными и новаторами, которые мечтают о новых и лучших способах жизни в гармонии с планетой. Чтобы они стали голосами экологического сознания в промышленных корпорациях. Создавали собственный бизнес, предоставляя «зелёные» и экологически устойчивые продукты и услуги».

Форум стал эффективной площадкой для обсуждения действий по предотвращению экологических проблем, предпринимаемых на разных уровнях – глобальном, региональном и национальном.

Так, региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис отметила: «Включение вопросов изменения климата и экологического образования в школьные программы является важным шагом в повышении осведомленности детей и молодежи в обучении навыкам адаптации к меняющемуся климату».

Развивая тему эко-образования, участники форума подчеркивали важность использования в обучающем процессе новых информационных технологий. Экоактивисты из стран Центральной Азии подчеркнули право детей на участие в разработке политики и программ, а также в мониторинге и оценке прогресса мер, предпринимаемых в борьбе с изменением климата. Участники мероприятия подчеркнули, что экологическое образование должно быть инклюзивным – доступным и понятным всем.

Международный форум «Дети и молодежь в действии – изменение климата в Центральной Азии» был совместно организован Фондом Zamin, ЮНИСЕФ, Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, Министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана, Агентством по делам молодежи при Министерстве молодежной политики и спорта Узбекистана.

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По итогам Международного форума «Дети и молодежь в действии – изменение климата в Центральной Азии» был подписан итоговый документ – Региональная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку. Данный документ включает в себя предложения и рекомендации молодежи Центральной Азии.

Этот документ станет основой для конкретных шагов и инициатив, направленных на вовлечение молодежи в решение проблем изменения климата. Полный текст документа по ссылке:

https://childforum.uz/ru/docs/yakunij-huzhzhat

///nCa, 10 ноября 2023 г. (Фото – ЮНИСЕФ Узбекистан)