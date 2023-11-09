Туркменистан стал членом Международной Антикоррупционной Академии

8 ноября 2023 года, в здании Федерального министерства европейских и международных дел Австрийской Республики состоялась церемония вручения сертификата о присоединении Туркменистана к Соглашению о создании Международной Антикоррупционной Академии ( IACA).

Представители Туркменистана и Австрии, принявшие участие в мероприятии, обменялись мнениями о антикоррупционной деятельности на международном и национальном уровнях, а также отметили возможности в рамках Международной антикоррупционной академии в этом плане, сообщает Посольство Туркменистана в Австрии.

Международная антикоррупционная академия (International Anti-Corruption Academy – IACA) – международная образовательная организация, занимающаяся обучением представителей правительств разных стран, а также других должностных лиц и специалистов современным методам борьбы с коррупцией.

Академия функционирует с 2010 года и базируется в г. Лаксенбург (Австрия).

В числе учредителей — Управление ООН по наркотикам и преступности, Интерпол и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.

IACA является наблюдателем в следующих международных организациях: Генеральная Ассамблея ООН, ГРЕКО, Международная организация по миграции, Экономический и Социальный Совет ООН.

Главными руководящими органами IACA являются Ассамблея сторон, которая собирается один раз в год, а также Совет управляющих. Основными органами Академии также являются Международный высший консультативный совет и Международный академический совет.

На данный момент проведено 11 заседаний Ассамблеи, следующее 12-е заседание состоится 9 ноября 2023 года. ///nCa, 9 ноября 2023 г.