Снижение выбросов метана – в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане

Представители Государственного энергетического института Туркменистана, а также государственных концернов “Туркменгаз” и “Туркменнефть” приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по проведению мониторинга и научных исследований в области сокращения выбросов метана, который состоялся 6 и 7 ноября 2023 года.

Целью двухдневного онлайн-мероприятия было представить передовой опыт государств-участников ОБСЕ в области определения выбросов метана и ознакомить с соответствующими методами измерения и проведения мониторинга.

“Метан является сильным парниковым газом и загрязнителем климата, представляющим серьезную угрозу безопасности и экологической стабильности”, – сказал Уильям Лиф, исполняющий обязанности начальника экономико-экологического отдела.

“Мы организовали этот семинар, чтобы поддержать усилия правительства Туркменистана по продвижению экологической устойчивости и оказать содействие в реализации принятой Дорожной карты на 2023-2024 гг., нацеленной на развитие международного сотрудничества и изучение вопроса присоединения Туркменистана к Глобальному метановому обязательству”, – добавил Лиф.

Международные эксперты подробно остановились на оценке возможностей и результатов сокращения эмиссии метана, а также технологических аспектах управления выбросами метана. Состоялись оживленные дискуссии по вопросам определения эмиссии метана, а также методов измерения и мониторинга. ///ОБСЕ Ашхабад, 7 ноября 2023 г.