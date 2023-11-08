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Проект USAID провел в Туркменистане семинар по вопросам бассейнового планирования и управления

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Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде провел семинар по вопросам бассейного планирования и управления в Ашхабаде, 2-3 ноября 2023 г.

Семинар был организован на основании запроса от Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана (ГКВХТ). В его работе приняли участие сотрудники центрального аппарата и областных подразделений по вопросам бассейнового планирования и управления ГКВХТ.

На семинаре участники рассмотрели обновления и дополнения Водного Кодекса Туркменистана по бассейновому управлению и планированию, обсудили новые тенденции и наилучшие практики по бассейновому принципу управления водными ресурсами в странах Центральной Азии, а также заслушали курс лекций по разработке бассейновых планов. Кроме того, международные партнеры по развитию, такие как GIZ и ПРООН, поделились своими планами работы по повышению потенциала бассейновых организаций и государственных структур по управлению водными ресурсами в стране.

Целью Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде является укрепление технического потенциала и регионального сотрудничества по управлению общими водными ресурсами в Центральной Азии для повышения стабильности, экономического процветания и здоровых экосистем.

Проект использует многоуровневый подход для решения сложных региональных водных проблем, а именно:

  • укрепление сотрудничества через диалог с заинтересованными сторонами;
  • разработка общего видения и поощрения совместных действий между секторами и уровнями управления путем внедрения взаимосвязанного подхода «вода-энергетика-продовольствие-экосистемы» (WEFE) к планированию и принятию решений;
  • интегрированное и устойчивое управление бассейнами рек Сырдарьи и Амударьи;
  • внедрение принципов ИУВР в странах Центральной Азии. ///Информационный Портал РЭЦЦА, 7 ноября 2023 г.

 

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