Посол Туркменистана и министр иностранных дел Грузии положительно оценили динамику развития отношений между двумя странами

7 ноября 2023 года, Посол Туркменистана в Грузии Довлетмырат Сейтмамедов встретился с министром иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Глава грузинского МИДа поздравил туркменского дипломата с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече стороны положительно оценили положительную динамику развития сотрудничества между двумя странами и отметили, что за последние годы сотрудничество Грузии и Туркменистана укрепилось как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Кроме того, было также обращено внимание на тот факт, что в прошлом году две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в таких сферах, как торговля, туризм и транспорт. В этом контексте была отмечена важность проведения визитов на высоком уровне, а также регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в Ашхабаде в ближайшем будущем.

Ранее, Посол Сейитмамедов встретился со Спикером парламента Грузии Шалва Папуашвили. ///nCa, 8 ноября 2023 г.