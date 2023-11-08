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На семинаре ОБСЕ в Туркменистане были рассмотрены финансовые инструменты рынка ценных бумаг

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Международные стандарты и передовой опыт государств-участников ОБСЕ в области развития и функционирования эффективного рынка капитала были представлены на организованном ОБСЕ семинаре, который состоялся 7 ноября 2023 года.

Международные эксперты подробно осветили вопросы развития и функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг, а также разъяснили порядок организации и функционирования биржевых электронных торгов

“На протяжении последних лет Туркменистан предпринимает последовательные шаги по развитию делового и инвестиционного климата и продвижению экономического сотрудничества”, – отметил Уильям Лиф, исполняющий обязанности начальника экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

“Центр ОБСЕ готов и впредь оказывать Туркменистану всестороннюю консультативную и техническую поддержку в этих важных направлениях”, – добавил он.

На семинаре особое внимание было уделено ключевым участникам рынка ценных бумаг и их взаимодействию в рамках брокерской, регистраторской, депозитарной, биржевой и регулятивной деятельности. Эксперты также представили обзор виртуальных активов и связанных с ними рисков легализации преступных доходов.

Семинар прошел в смешанном формате и собрал представителей Министерства финансов и экономики Туркменистана, Центрального банка и Ашхабадской фондовой биржи, а также брокеров и другие заинтересованные cтороны.

Ранее в этом году Центр организовал онлайн-семинар по развитию рынка капитала для представителей профильных ведомств, а также ознакомительную поездку в Узбекистан, в ходе которой представители Ашхабадской фондовой биржи обменялись практическим опытом со своими коллегами из Ташкентской фондовой биржи и другими участниками рынка капитала Узбекистана. ///ОБСЕ Ашхабад, 7 ноября 2023 г.

 

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