Программа ЕС продолжает совершенствовать образовательные и учебные процессы пограничных и таможенных служб Центральной Азии

С 31 октября по 2 ноября Программа содействия управлению границами в Центральной Азии, финансируемая Европейским Союзом, организовала в Ашхабаде Региональный семинар Консорциума руководителей учебных заведений пограничных и таможенных ведомств стран Центральной Азии.

В ходе мероприятия была представлена платформа для расширения сотрудничества и обмена информацией об образовательной деятельности, а также об инновациях и изменениях в обучающем процессе вышеуказанных служб.

На семинаре также были представлены передовые практики в образовательном процессе, включая содействие в обмене тренерами. Подготовлен годовой план сотрудничества с указанием тем и форматов обучения, включая дистанционный формат, а также обучение на местах и ознакомительные визиты. ///BOMCA, 3 ноября 2023 г.