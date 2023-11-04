Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 10-м Саммите Организации тюркских государств

Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники Саммита!

Прежде всего, хочу выразить Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву глубокую признательность за приглашение для участия в сегодняшней встрече высокого уровня Организации тюркских государств, созданные условия для высокой организации мероприятия и тёплое гостеприимство!

Уверен, что нынешний Саммит будет способствовать дальнейшему развитию политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами и определению новых задач на перспективу в этих направлениях.

Уважаемые участники Саммита!

Сегодня политические контакты между государствами-участниками Организации тюркских государств отличаются высоким уровнем. Наши страны, поддерживая друг друга, эффективно взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах, а также в рамках Организации Объединённых Наций и других авторитетных международных структур. В нынешнее непростое время такие тесные отношения обретают особое значение.

Как известно, в последние годы система международных связей переживает трудный период своего развития. В разных уголках, в том числе и в близких к нашим странам регионах имеют место сложные политико-стратегические ситуации.

В результате мировая общественность сталкивается со всевозможными глобальными вызовами и угрозами. Для выхода из этих сложных катаклизмов, оказывающих негативное воздействие на систему всеобщего мира и безопасности, государствам важно консолидировать усилия, взвешенно оценивать возникшие политические ситуации и принимать необходимые решения.

В данном контексте, опираясь на нормы международного права и, в первую очередь, на Устав Организации Объединённых Наций, следует создавать эффективные механизмы борьбы с возникающими угрозами, наладить совместную работу, разрабатывать конкретные подходы и планы.

В связи с этим Туркменистан, руководствуясь точкой зрения о неделимости и целостности безопасности, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой о подготовке Стратегии всеобщей безопасности. Для практической реализации данной инициативы туркменская сторона считает целесообразным применение нижеследующих трёх принципов.

Во-первых, для недопущения конфликтных ситуаций, в частности, на начальном этапе их возникновения, использовать превентивную дипломатию;

во-вторых, полностью использовать возможности механизма нейтралитета;

в-третьих, восстановить культуру диалога, основанного на доверии.

Уверены, что указанная Стратегия будет способствовать укреп­лению взаимопонимания и сот­рудничества, решению стоящих перед мировой общественностью актуальных вопросов и претворению в жизнь Целей устойчивого развития.

В данном контексте я также твёрдо убеждён, что страны – участницы Организации тюркских государств окажут поддержку в практической реализации этой важной инициативы, с которой Туркменистан выступил в Сообществе Наций.

Как уже говорил наш уважаемый брат Реджеп Тайип Эрдоган, вся история человечества подтверждает, что на войне нет победителей. Выпущенная стрела обратно не вернётся, она не выбирает жертв, будь-то ребёнок или солдат. Поэтому нейтральный Туркменистан готов поддержать инициативу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Говоря о международных критериях партнёрства, мы выдвигаем предложение о принятии Программы сотрудничества стран Организации тюркских государств на 2024–2025 годы для системного взаимодействия в рамках международных организаций.

В отношении торгово-экономического вектора, Туркменистан считает целесообразным активизировать контакты в рамках Организации тюркских государств. При этом, прежде всего, следует указать объединяющие экономическую сферу наших государств направления. Они включают транспорт, энергетику, торговлю, производственную кооперацию и другие отрасли.

Словом, мы считаем необходимым в соответствии с требованиями времени в полной мере и эффективно задействовать экономические возможности тюркских государств, согласованно действуя с учётом основных тенденций мирового развития.

Транспорту и логистике в отношениях наших государств отводится важное место.

Как вам известно, в нынешней обстановке всеобщей нестабильности одной из ключевых задач является создание современной транспортно-транзитной и логистической систем, связывающих наши государства и широко разветвлённых за их пределами.

В этом направлении Туркменистан в последние годы выступил с рядом крупных инфраструктурных проектов, объединяющих Азию и Европу. В них принимают активное участие также страны, входящие в Организацию тюркских государств.

Точнее, в 2017 году, согласно подписанному в Ашхабаде соответствующему Соглашению, создан транспортный коридор Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция. В настоящее время предпринимаются все усилия для задействования на полную мощность этой транспортной магистрали.

Также в марте 2019 года по инициативе Туркменистана был создан транспортный коридор Каспийское море – Чёрное море и подписан соответствующий многосторонний документ.

Кроме того, ведётся работа по формированию транспортного коридора Кыргызстан–Узбекис­тан–Туркменистан с выходом к Каспийскому морю, который затем продлится до Азербайджана, а оттуда – в Турцию.

Приведённые выше примеры наглядно подтверждают востребованность и эффективность создаваемого при участии тюркских государств Транскаспийского транспортного коридора.

В данном контексте в целях активизации транспортно-транзитного сообщения предлагаю использовать потенциал логистической и инфраструктурной системы Туркменистана.

В качестве ещё одного важного направления следует указать энергетику.

Обладая богатыми нефтегазовыми месторождениями, Туркменистан проводит политику надёжного и безопасного экспорта энергоносителей на мировой рынок. В частности, осуществляются поставки туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и государства региона.

В этом направлении установлено тесное взаимодействие со странами, входящими в Организацию тюркских государств.

В качестве примера, в настоящее время Туркменистан отправляет свой природный газ в соседние и братские страны – Узбекистан и Азербайджан.

В то же время имеются возможности для транспортировки туркменского природного газа через Каспийское море в Азербайджан и Турцию, и в перспективе вывести его на мировые рынки. Уверен, что в самое ближайшее время совместно с нашими братскими странами будут решены все необходимые вопросы, осуществлена соответствующая работа.

Также, говоря об электроэнергетике, Туркменистан экспортирует электроэнергию в братские страны Узбекистан и Кыргызстан.

В этой сфере мы в будущем сможем через Каспий поставлять электроэнергию в Азербайджан и Турцию.

К слову, сегодня на туркменском побережье Каспия вблизи города Туркменбаши заложен фундамент новой современной электростанции мощностью 1574 МГт.

В целом считаем целесообразным подготовку Дорожной карты по развитию сотрудничества в сфере энергетики странами-участницами Организации тюркских государств для активизации и юридического закрепления осуществляемой совместной деятельности.

Хочу отметить, что в повестке дня многостороннего сотрудничества между тюркскими государствами, имеющими схожие историю, культуру, язык и традиции, культурно-гуманитарные отношения занимают важное место.

Налаженное в этой сфере тесное взаимодействие системно развивается на основе дружбы и братства, обоюдного уважения, доверия и оказания поддержки друг другу. В результате укрепления партнёрства в области культуры, искусства, науки, образования, спорта создаются благоприятные условия для сближения наших стран и народов.

В связи с этим предлагаю регулярно проводить двусторонние и многосторонние культурные мероприятия, в частности, совместные Дни культуры тюркских государств.

Вместе с тем на высоком уровне развиваются контакты в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Отмечая значимую деятельность ТЮРКСОЙ в культурно-гуманитарном направлении, считаю целесообразным расширять проводимые в её рамках совместные мероприятия.

В связи с тем, что в 2024 году празднуется 300-летний юбилей великого туркменского поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги, а также провозглашением древнего туркменского города Анау «Культурной столицей тюркского мира», запланирован ряд мероприятий международного уровня. В данном контексте большое значение мы придаём международному сотрудничеству, в частности, совместной работе с тюркскими народами. Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в предстоящих в следующем году торжествах.

Также мы считаем целесо­образным укрепить взаимодействие в области науки и образования, здравоохранения, спорта и в других областях. В частности, предлагаю активизировать контакты между научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями, ведущими научными центрами.

Твёрдо уверен, что сегодняшний Саммит, являясь значимым событием, придаст импульс дальнейшему развитию отношений между тюркскими государствами.

Завершая своё выступление, хочу пожелать всем вам больших успехов в вашей ответственной деятельности, а нашим братским народам – благополучия и процветания!

///TDH, 3 ноября 2023 г.