В Туркменистане стартовал Год культуры Китайской Народной Республики

31 октября в Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Года культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане.

Это масштабное мероприятие, инициированное главами двух стран, направлено на знакомство туркменистанцев с богатой культурой Китая, его традициями и достижениями в области искусства.

Укрепление культурных связей с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов внешнеполитического курса Туркменистана.

В Ашхабаде с приветственным визитом находится делегация из Китая, в состав которой вошли представители культуры и искусства, а также руководители профильных структур.

В ходе церемонии открытия Года культуры Китая выступили с приветственными речами Временный Поверенный в делах КНР в Туркменистане Го Хунлян и заместитель начальника Департамента культуры и туризма провинции Шэньси Лю Хайронг.

Они подчеркнули важность культурного обмена в укреплении дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

В концертной программе, состоявшейся после церемонии открытия, были представлены танцы, песни, отрывки из оперы и музыкальные композиции, отражающие этническое многообразие народов, проживавших вдоль Великого Шёлкового пути.

Яркие костюмы, национальная музыка и оригинальные номера позволили зрителям окунуться в мир китайской культуры.

Восторженные аплодисменты вызвала у публики песня «Когда взойдёт яркая луна» в исполнении Хэ Илинь, а также отрывок из оперы Цинь.

В фойе Дворца мукамов открылась фотовыставка, на которой представлены работы китайских фотографов, посвящённые уникальной природе Поднебесной.

Год культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане станет ярким событием в культурной жизни страны и будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами. ///nCa, 1 ноября 2023 г. (Фото: TDH)